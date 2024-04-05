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Компания Infinix готовится впервые представить свой складной смартфон под названием Zero Flip. Это обещает стать интересным событием на рынке мобильных устройств, особенно учитывая популярность и доступность продукции этого бренда.
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Новый аппарат получит название Zero Flip, что указывает на его форм-фактор в виде раскладушки. Пока нет подробностей о технических характеристиках новинки, но можно предположить, что Infinix Zero Flip будет иметь схожие характеристики с Tecno Phantom V Flip, учитывая, что оба бренда принадлежат одной компании. Смартфон Phantom V Flip имеет экран размером 6.9 дюйма, процессор Dimensity 8050, камеру на 64 мегапикселя и аккумулятор на 4000 миллиампер-часов. В России доступен по цене в районе 45 000 рублей.
Infinix Zero Flip ожидается как интересное и перспективное предложение на рынке мобильных устройств. Учитывая популярность и конкурентоспособность бренда Infinix, его новинка может привлечь внимание многих покупателей, ищущих сочетание качества и доступной цены.