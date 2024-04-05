Никаких технических подробностей нет, но новинка Infinix могла бы быть схожей с Tecno Phantom V Flip, так как оба бренда принадлежат одной компании (Transsion).

Компания Infinix готовится впервые представить свой складной смартфон под названием Zero Flip. Это обещает стать интересным событием на рынке мобильных устройств, особенно учитывая популярность и доступность продукции этого бренда.

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Новый аппарат получит название Zero Flip, что указывает на его форм-фактор в виде раскладушки. Пока нет подробностей о технических характеристиках новинки, но можно предположить, что Infinix Zero Flip будет иметь схожие характеристики с Tecno Phantom V Flip, учитывая, что оба бренда принадлежат одной компании. Смартфон Phantom V Flip имеет экран размером 6.9 дюйма, процессор Dimensity 8050, камеру на 64 мегапикселя и аккумулятор на 4000 миллиампер-часов. В России доступен по цене в районе 45 000 рублей.

Infinix Zero Flip ожидается как интересное и перспективное предложение на рынке мобильных устройств. Учитывая популярность и конкурентоспособность бренда Infinix, его новинка может привлечь внимание многих покупателей, ищущих сочетание качества и доступной цены.