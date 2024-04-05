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Microsoft тестирует новую функцию ограничения ОЗУ для браузера Edge
На данный момент функция уже тестируется в Canary-версиях Edge, но пока неясно, когда появится в финальной версии.

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Microsoft анонсировала важное обновление для своего браузера Edge, которое позволит пользователям вручную контролировать объем оперативной памяти, потребляемый приложением. Это значительный шаг в обеспечении более эффективного использования ресурсов компьютера и повышении производительности браузера.

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Согласно Microsoft, пользователи смогут устанавливать предельные значения потребления оперативной памяти для браузера Edge. Новая функция позволит установить как минимальный, так и максимальный объем памяти. 

Однако, следует учитывать, что ограничение объема ОЗУ может повлиять на производительность браузера. Microsoft предупреждает, что минимальный объем памяти может негативно сказаться на скорости работы приложения. 

На данный момент функция ограничения ОЗУ тестируется в Canary-версиях Edge. Официальная дата выпуска этой функции в финальной версии браузера пока не объявлена. В настройках новой функции упоминается ориентация на геймеров. 

Внедрение функции ограничения потребления оперативной памяти в браузере Edge открывает новые возможности для управления производительностью ПО. Это важный шаг в направлении оптимизации пользовательского опыта и удовлетворения потребностей разнообразной аудитории.

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