В корпусе габаритами 396,5 х 236,4 х 32,5 мм (объем вдвое меньше, чем у PlayStation 5) разместились 24-ядерный процессор intel Core i9-14900HX с частотой до 5,8 ГГц и dGPU Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop.

В Китае был представлен мини-ПК AtomMan HN149. С габаритами, существенно меньшими, чем у PlayStation 5, этот компактный ПК содержит в себе dGPU Nvidia GeForce RTX 4070 Laptop и 24-ядерный процессор intel Core i9-14900HX с частотой до 5,8 ГГц.

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Чтобы обеспечить оптимальную работу компонентов, AtomMan HN149 оснащен системой охлаждения Cold Wave Pro, включающей два вентилятора и пять медных тепловых трубок. Это гарантирует эффективное охлаждение даже в самые интенсивные моменты игры или работы.

Кроме того, в комплект поставки входит двухрежимный БП с максимальной мощностью 280 Вт. Пользователям предоставляется возможность выбора между игровым и офисным режимами работы, что позволяет оптимизировать потребление энергии в зависимости от задач.

AtomMan HN149 поддерживает установку двух модулей оперативной памяти DDR5-5600 объемом 48 ГБ каждый. Максимальный объем SSD достигает 4 ТБ. Среди интерфейсных разъемов AtomMan HN149 вы найдете RJ-45, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB-C с интерфейсом Thunderbolt 4 и HDMI 2.1.

В ассортименте AtomMan представлены также мини-ПК на альтернативных комплектующих. Например, AtomMan HX200G оснащен 16-ядерным процессором Ryzen 9 7945HX и видеокартой Radeon RX7600M XT. Стоит выделить AtomMan UM890 WE с процессором Ryzen 9 8945HS, который является самым компактным ПК в мире с жидкостной системой охлаждения. Довольно интересное предложение от суббренда Minisforum.

Новый мини-ПК AtomMan HN149 обещает стать идеальным решением для геймеров и профессионалов, ценящих мощность, эффективность и компактность в одном устройстве. Стоимость всех мини-ПК упоминаемых выше будет известна 20 мая в день старта продаж.