Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Капитализации SOL достигла $81,1 млрд
Рост курса SOL в последнее время связан с активной торговлей мемкоинами, выпущенными на блокчейне Solana.

реклама


Криптовалюта Solana (SOL) продолжает демонстрировать впечатляющий рост, несмотря на нестабильность рынка. В ночь на 15 марта, когда курс биткоина упал на 8%, Solana все же достигла исторического максимума капитализации в $81,1 млрд. Этот показатель превысил предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года, на $3,2 млрд.

реклама

На бирже Binance 14 марта курс Solana достиг максимального значения в этом году, поднявшись до $186 в паре с Tether USD (USDT). За последнюю неделю цена SOL увеличилась на около 21%, согласно данным CoinGecko. В настоящее время, на момент написания статьи, цена токена SOL составляет $169,1.

Бенджамин Стани, директор по развитию бизнеса в аналитической компании Matrixport, подчеркнул в комментарии для The Block, что рост курса SOL в последнее время связан с активной торговлей мемкоинами, выпущенными на блокчейне Solana. Особенно выделяются токены Bonk (BONK) и Dogwifhat (WIF), ставшие первыми мемкоинами за пределами Ethereum, которые достигли капитализации в миллиард долларов.

На этой неделе сеть Solana также установила рекорд по количеству новых адресов в блокчейне. Согласно данным The Block, в среднем за неделю количество новых адресов превысило 738 тыс. Это свидетельствует о значительном интересе к блокчейн-платформе и ее потенциале для развития.

Рост капитализации Solana до $81,1 млрд и достижение новых максимумов курса подтверждают устойчивый интерес к этой криптовалюте. Активная торговля мемкоинами на блокчейне Solana стимулирует этот рост, открывая новые перспективы для инвесторов и разработчиков. С учетом рекордного числа новых адресов в сети, Solana продолжает привлекать внимание криптосообщества и оставаться одной из самых перспективных платформ на рынке криптовалют.

#криптовалюта #крипта #блокчейн #solana #капитализация #новости криптовалюты #новости криптовалют #usdt #bonk #sol
+
Написать комментарий (0)
Биткойн устремился вниз, а Киты пытаются встряхнуть рынок, скупая ВТС у слабых инвесторов
Британский суд не признал Крейга Райта создателем биткоина
Криптобиржа Binance ужесточила условия листинга новых проектов на платформе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай завершил строительство орбитальной станции
4
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
1
Новый танк, под западным обозначением M-2020, начал поступать на вооружение Северной Кореи
1
JEDEC смягчил требования к толщине корпуса HBM4 по запросу крупных производителей
+
Forbes: Танки и артиллерия РФ являются настоящей угрозой для танков Abrams ВСУ
16
Новая эра военного камуфляжа: "Калашников" переоснащает армию инновационным обмундированием
+
Китай строит первую в мире «суперплотину», вызывающую беспокойство Индии
1
Новая модель смартфона Xiaomi 14 появилась на сайте BIS
+
Россия начала производство собственных турбокомпрессоров
1
Forbes: РФ задействовала новейший разведывательно-ударный контур и добивается быстрого поражения ВСУ
+
Китай разрабатывает гигантскую рельсотронную пушку для запуска гиперзвуковых самолетов в космос
1
Опубликованы технические характеристики Redmi Note 13 Turbo
+
Российский ВПК опережает Запад в производстве боеприпасов
+
iPhone SE 4 может оказаться менее интересным по сравнению с флагманскими моделями iPhone
+
В Европе резко снизилось промышленное производство
2
Европол обеспокоен тем, что Европа стала центром незаконного оборота наркотиков
1
Honda и Nissan готовы совместно разрабатывать электромобили, чтобы выжить в условиях жёсткой конкуренции
+
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
1
Китай обязал отечественные автоконцерны покупать местные чипы, поскольку конфликт с США усугубляется
+
Microsoft представила новый API Work Graphs для разработки игр
1

Популярные статьи

На фоне обвала рынка на $7 трлн Китай активно скупает золото, толкая цены к рекордным максимумам
15
Вспоминаем игру Colin McRae: Dirt 2
2
5 способов с пользой использовать старый монитор от компьютера в 2024 году
11
Стоит ли в 2024 году покупать Radeon RX 5700 XT, и на что способна старая видеокарта в разрешении 2К
26
Выпущен дистрибутив Chimbalix 24.1 Alphachi-Pre6, и почему Linux многим и даром не нужен на ПК
33
Пакистан продемонстрировал боевые возможности БПЛА самолетного типа Shahpar II
1
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
10
Собираем полностью белый мощный ПК для гейминга, стриминга и работы с видео
12
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
8
Почему Шольц говорит "нет" отправке дальнобойных ракет Taurus на Украину
9

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
08:02
Топовый по цене , жору и толщине тех. процесса. По производительности, к вашему сожалению, нет
Обозреватели и блогеры раскритиковали процессор Intel Core i9-14900KS
Джон Коннор
07:59
Всем известно, что америка ставит нужных ей людей на ключевые должности. А спросите у народа, они вполне нормальные, но президент дебил. Вообще президентом и мэром любой может быть, судя по всяким Кли...
Президент Латвии призвал "разрушить" Россию
Александр Марчуков
07:58
Данте и пруфы вещи не совместимые. Данте иди демонов мочи, в не делай жалкий вброс
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Дмитрий Парамчук
07:57
А спариваться можно будет без цензуры
Скриншот The Sims 5 с двумя персонажами вызвал недовольство у фанатов игры
Garthar
07:50
Террор это когда долбят мирняк тупо потому что могут, а военная операция это когда выносят объекты стратегической и военной ифраструктуры с минимальными жертавами среди мирняка. Разница по сути в этом
Зеленский заявил, что Украина будет и дальше наносить удары беспилотниками по объектам в России
Garthar
07:47
Самое эпичное в ветрогенераторах это то, что на его производство уходит энергии больше, чем он способен сгенерировать за срок службы.
В Норвегии столкнулись с проблемами в ветроэнергетике
Dante1980
07:37
ссылку на первоисточник
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Dante1980
07:37
Мне вот стало интересно.... как вы сообщение написали?
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Эдуард Вабищевич
07:18
Ожидается возгорание пятой точки у фанатиков Интел)
На киберспортивном турнире PGL CS2 Major 2024 будет использоваться Ryzen 7 7800X3D и RTX 4080
Tortik10kg
07:10
Снова этот
Call of Duty не появится в подписке Xbox Game Pass
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем