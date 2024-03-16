Рост курса SOL в последнее время связан с активной торговлей мемкоинами, выпущенными на блокчейне Solana.





Криптовалюта Solana (SOL) продолжает демонстрировать впечатляющий рост, несмотря на нестабильность рынка. В ночь на 15 марта, когда курс биткоина упал на 8%, Solana все же достигла исторического максимума капитализации в $81,1 млрд. Этот показатель превысил предыдущий рекорд, установленный в ноябре 2021 года, на $3,2 млрд.

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На бирже Binance 14 марта курс Solana достиг максимального значения в этом году, поднявшись до $186 в паре с Tether USD (USDT). За последнюю неделю цена SOL увеличилась на около 21%, согласно данным CoinGecko. В настоящее время, на момент написания статьи, цена токена SOL составляет $169,1.

Бенджамин Стани, директор по развитию бизнеса в аналитической компании Matrixport, подчеркнул в комментарии для The Block, что рост курса SOL в последнее время связан с активной торговлей мемкоинами, выпущенными на блокчейне Solana. Особенно выделяются токены Bonk (BONK) и Dogwifhat (WIF), ставшие первыми мемкоинами за пределами Ethereum, которые достигли капитализации в миллиард долларов.

На этой неделе сеть Solana также установила рекорд по количеству новых адресов в блокчейне. Согласно данным The Block, в среднем за неделю количество новых адресов превысило 738 тыс. Это свидетельствует о значительном интересе к блокчейн-платформе и ее потенциале для развития.

Рост капитализации Solana до $81,1 млрд и достижение новых максимумов курса подтверждают устойчивый интерес к этой криптовалюте. Активная торговля мемкоинами на блокчейне Solana стимулирует этот рост, открывая новые перспективы для инвесторов и разработчиков. С учетом рекордного числа новых адресов в сети, Solana продолжает привлекать внимание криптосообщества и оставаться одной из самых перспективных платформ на рынке криптовалют.