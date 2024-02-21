Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
С новым драйвером для Windows видеокарты Moore Threads MTT S30 можно использовать в играх
Свежий драйвер для Windows теперь поддерживает бюджетный адаптер MTT S30, который был представлен ещё несколько месяцев назад.

реклама

Может ли бюджетный адаптер MTT S30 от Moore Threads стать альтернативой GeForce GT710? Давайте разберемся.

реклама

MTT S30, созданный компанией Moore Threads, изначально ориентирован на офисное использование. Однако теперь у этой видеокарты появилась поддержка для игр, благодаря свежему драйверу для Windows.

MTT S30 оснащен 1024 ядрами MUSA, работающими на частоте 1,3 ГГц, и 4 ГБ памяти с 128-битной шиной. Энергопотребление видеокарты составляет 40 Вт.

Однако следует помнить, что, несмотря на обновление драйвера, MTT S30 не является видеокартой с высокой производительностью. Даже ее более мощная версия, S80, не может сравниться с такой моделью, как GTX 1050. Однако для игр с невысокими требованиями к ресурсам он может подойти. Возможно, для любителей онлайн-игр видеокарты MTT S30 будет достаточно.

Таким образом, видеокарта Moore Threads MTT S30 представляет собой бюджетное решение, которое теперь можно использовать в играх. Однако более требовательным геймерам стоит рассмотреть более мощные альтернативы.

#игры #windows #видеокарта #драйвер #драйвера
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi начинает выпуск HyperOS для большего количества устройств
3
OpenAI снимает ограничения GPT-4 Turbo
3
Южная Корея рассчитывает наладить поставки с Кубы минералов для производства тяговых батарей
+
Компания по переработке отходов обнаружила два уникальных компьютера Q1 среди выбрасываемого мусора
1
Евросоюз назовёт именем Навального режим санкций, накладываемых за нарушения прав человека
7
Focus: Европейские компании переносят производство из Германии в Польшу
2
MWM: Противодронные козырьки русских Т-90М доказали свою эффективность против БПЛА в бою
1
Ученые уточнили вероятное расположение гипотетической девятой планеты
2
Издание Tom's Hardware составило список лучших процессоров AMD за всю историю
21
В Германии обвинили Макрона в жадности – Франция отдала Киеву старые танки и БМП на 1.7 млрд евро
2
Видео: электромобиль NIO ET9 сможет отряхиваться от снега самостоятельно, как собака
+
Разработчик архитектур K8 и Zen Джим Келлер назвал CUDA "болотом"
7
Показаны очередные кадры с американскими «Абрамсами» в тыловых районах Украины
+
"РВ": ВСУ пришлось использовать танки Leopard в момент острейшей ситуации в битве за село Победа
6
Характеристики камер Xiaomi 14 Ultra позволяют замахнуться на Galaxy S24 Ultra
+
Телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил углекислый газ в атмосфере луны Юпитера Каллисто
1
На грядущем аукционе будет продан уникальный Porsche 911 Turbo 3.6 S за 1 млн долларов
+
Появились кадры, как украинская Bradley уничтожает танк Leopard 2A5, чтобы последний не достался РФ
+
Представлена первая официальная версия Android 15: главные новшества и сроки обновления
+
США и Россия продолжат сотрудничество в космосе даже после вывода МКС из эксплуатации
+

Популярные статьи

Производство российских ракет-уничтожителей AWACS увеличено вдвое
10
Выясняем, какой игровой компьютер можно собрать за стоимость консоли PlayStation 5 в 2024 году
56
Microsoft избавляется от Xbox series S на 2 года раньше обычного
17
США запустили на орбиту систему HBTSS, чтобы противостоять попыткам России "взорвать" космос — EAT
7
10 недорогих процессоров для игровых ПК с лучшим соотношением цены и производительности в 2024 году
13
Итоги гоночного уик-энда 17-18 февраля
+
ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2024 году – от бюджетных до флагманских
28
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
25
История о непростой установке второго жёсткого диска в системный блок Lenovo H50-00 (90C10022RS)
13
Что представляет собой российское противоспутниковое супероружие, которого так испугался Пентагон
6

Сейчас обсуждают

32Влад32
02:04
Хохлы давно себе на уме.
Киев призвал инвестировать $1,5 млрд в производство БПЛА на Украине
Johan_888
02:03
Критикуешь - предлагай!
Как я боролся с хотспотом в 105℃ на Gigabyte RTX 2070 Super
32Влад32
02:00
Какой интерес власти в смерти Навального в данный момент? Никакого.
США введут очередной пакет антироссийских санкций в связи со смертью Навального — Белый дом
Johan_888
01:52
Он ему станцует на каблуках, и сыграет хреном на пианино.
Путин подарил Ким Чен Ыну лимузин Aurus российского производства
32Влад32
01:48
Такие заявления фашистского последыша неудивительны.
Шольц признал, что события на Украине «сильно затронули» Германию
32Влад32
01:45
Так машины тоже никто не поставляет. Личные подарки санкциями не оговорены.
Илон Маск вновь призвал начать мирные переговоры по украинскому вопросу
Farhad Nedirov
01:35
Конечно не до людям как ты они не нужны потому что у таких недолюдей мозгов не хватит их использовать
Intel Core i9-14900KS замечен в каталоге французского интернет-магазина
Farhad Nedirov
01:29
Очередные влажные мечты тетушки су
Intel может отстать от AMD в плане технологий и быстродействия процессоров уже в 2024 году
REY_B_
01:22
И тут для Ассанжа очень удачно помер Навальный и США встали по этому поводу в позу. Требовать выдачи журналиста для США стало несколько менее удобно... - Народ начал параллели проводить и пальцем тыка...
The Guardian: Высокий суд Лондона приступил к рассмотрению апелляции Ассанжа на экстрадицию в США
REY_B_
01:09
Литий в 6 раз подешевел. Какая тут "война"?
BYD начала ценовую войну на рынке электромобилей снижением цен на свои электрокары
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем