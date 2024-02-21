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Может ли бюджетный адаптер MTT S30 от Moore Threads стать альтернативой GeForce GT710? Давайте разберемся.
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MTT S30, созданный компанией Moore Threads, изначально ориентирован на офисное использование. Однако теперь у этой видеокарты появилась поддержка для игр, благодаря свежему драйверу для Windows.
MTT S30 оснащен 1024 ядрами MUSA, работающими на частоте 1,3 ГГц, и 4 ГБ памяти с 128-битной шиной. Энергопотребление видеокарты составляет 40 Вт.
Однако следует помнить, что, несмотря на обновление драйвера, MTT S30 не является видеокартой с высокой производительностью. Даже ее более мощная версия, S80, не может сравниться с такой моделью, как GTX 1050. Однако для игр с невысокими требованиями к ресурсам он может подойти. Возможно, для любителей онлайн-игр видеокарты MTT S30 будет достаточно.
Таким образом, видеокарта Moore Threads MTT S30 представляет собой бюджетное решение, которое теперь можно использовать в играх. Однако более требовательным геймерам стоит рассмотреть более мощные альтернативы.