Свежий драйвер для Windows теперь поддерживает бюджетный адаптер MTT S30, который был представлен ещё несколько месяцев назад.

Может ли бюджетный адаптер MTT S30 от Moore Threads стать альтернативой GeForce GT710? Давайте разберемся.

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MTT S30, созданный компанией Moore Threads, изначально ориентирован на офисное использование. Однако теперь у этой видеокарты появилась поддержка для игр, благодаря свежему драйверу для Windows.



MTT S30 оснащен 1024 ядрами MUSA, работающими на частоте 1,3 ГГц, и 4 ГБ памяти с 128-битной шиной. Энергопотребление видеокарты составляет 40 Вт.

Однако следует помнить, что, несмотря на обновление драйвера, MTT S30 не является видеокартой с высокой производительностью. Даже ее более мощная версия, S80, не может сравниться с такой моделью, как GTX 1050. Однако для игр с невысокими требованиями к ресурсам он может подойти. Возможно, для любителей онлайн-игр видеокарты MTT S30 будет достаточно.

Таким образом, видеокарта Moore Threads MTT S30 представляет собой бюджетное решение, которое теперь можно использовать в играх. Однако более требовательным геймерам стоит рассмотреть более мощные альтернативы.