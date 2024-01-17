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Yeston впечатлила своих поклонников запуском новой серии видеокарт GeForce RTX 40 Super. Однако людей привлекают эти видеокарты не только мощностью. Линейка Sakura поражает своим необычным дизайном и стилем.
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Система охлаждения Sakura не похожа на другие. Удивительная цветовая гамма и дизайнерское оформление делают ее визуально привлекательной. Но это еще не все – коробка и задняя пластина видеокарты украшены рисунком в стиле аниме, добавляя изюминку каждому устройству.
Карты Sakura RTX 4070 Super оформлены в основном белым, фиолетовым и синим цветом, а их облик дополняется изображениями лепестков и цветов сакуры. Все три модели линейки Sakura построены на белых печатных платах.
Для тех, кто ценит классику, в линейке EX Gamer Pink от Galax были представлены графические карты GeForce RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super с черной печатной платой. Система охлаждения этих карт окрашены в темно-розовый цвет, создавая уникальный контраст. Особенностью этой видеокарты является подсветка, настраиваемая с помощью приложения на смартфоне.
Продажи данной видеокарты RTX 4070 официально начнутся 17 января. Первые независимые обзоры устройства в стандартном исполнении NVIDIA Founders Edition, а также в других вариациях, которые будут доступны по рекомендованной цене в $599, появятся уже сегодня.
Yeston и Galax снова подтверждают свое мастерство, предлагая не только мощные видеокарты, но и творческий подход к их дизайну. Линейки Sakura и EX Gamer Pink - это не просто графические карты, это произведения искусства.