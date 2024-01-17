Китайская компания Yeston расширит ассортимент своих видеокарт фирменной серии Sakura моделями GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super и RTX 4080 Super. Внешне оформлены видеокарты будут в тематике аниме. Galax тоже готова предложить необычные версии GeForce RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super в фирменном исполнении EX Gamer Pink.

Yeston впечатлила своих поклонников запуском новой серии видеокарт GeForce RTX 40 Super. Однако людей привлекают эти видеокарты не только мощностью. Линейка Sakura поражает своим необычным дизайном и стилем.

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Система охлаждения Sakura не похожа на другие. Удивительная цветовая гамма и дизайнерское оформление делают ее визуально привлекательной. Но это еще не все – коробка и задняя пластина видеокарты украшены рисунком в стиле аниме, добавляя изюминку каждому устройству.

Карты Sakura RTX 4070 Super оформлены в основном белым, фиолетовым и синим цветом, а их облик дополняется изображениями лепестков и цветов сакуры. Все три модели линейки Sakura построены на белых печатных платах.

Для тех, кто ценит классику, в линейке EX Gamer Pink от Galax были представлены графические карты GeForce RTX 4070 Super и RTX 4070 Ti Super с черной печатной платой. Система охлаждения этих карт окрашены в темно-розовый цвет, создавая уникальный контраст. Особенностью этой видеокарты является подсветка, настраиваемая с помощью приложения на смартфоне.

Продажи данной видеокарты RTX 4070 официально начнутся 17 января. Первые независимые обзоры устройства в стандартном исполнении NVIDIA Founders Edition, а также в других вариациях, которые будут доступны по рекомендованной цене в $599, появятся уже сегодня.

Yeston и Galax снова подтверждают свое мастерство, предлагая не только мощные видеокарты, но и творческий подход к их дизайну. Линейки Sakura и EX Gamer Pink - это не просто графические карты, это произведения искусства.

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