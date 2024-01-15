Специалисты утверждают, что добыча криптовалют провоцирует технологические нарушения. «По динамике загрузки сети, которая резко возрастает в короткие промежутки времени, можно сделать вывод, что нагрузка вызвана именно майнинговыми фермами», — заявили они.

Владельцев майнинговых ферм в Дагестане призывают к отключению своего оборудования в период холодов из-за серьезных перегрузок в электрической сети. Обращение на этот счет поступило от филиала компании "Россети Северный Кавказ" — "Дагэнерго".



Специалисты подчеркивают, что добыча криптовалют является источником технологических нарушений в электрической сети. Они отмечают, что динамика загрузки сети стремительно возрастает в кратчайшие сроки, что свидетельствует о том, что нагрузка связана именно с майнинговыми фермами. Особенно остро проблема проявляется в нескольких микрорайонах Махачкалы.



Этот случай не первый для региона. Вместе с Иркутской областью и Красноярским краем, Дагестан постоянно сталкивается с перегрузками в электросетях, вызванными деятельностью домашних майнеров.



В августе 2023 года правоохранительные органы Дагестана изъяли 773 майнинговых устройства, незаконно подключенных к электросетям. Это стало ярким примером решительных действий властей для борьбы с незаконной добычей криптовалюты.



Владельцам майнинговых ферм необходимо проявить ответственность, отключив свои устройства в периоды повышенной потребности в электроэнергии. Это позволит сгладить пиковые нагрузки на сеть и предотвратить технологические сбои.



Однако, помимо действий майнеров, требуется и профессиональное вмешательство специалистов по электроснабжению. Разработка более эффективных схем электроснабжения и внедрение новых технологий могут существенно снизить воздействие майнинга на электрическую инфраструктуру.



Проблемы перегрузок электросетей из-за майнинговых ферм в Дагестане требуют комплексного подхода. Совместные усилия майнеров и профессионалов в области электроснабжения могут привести к устойчивому и эффективному функционированию электрической инфраструктуры региона.