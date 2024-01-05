Peloton Interactive заключает партнерство с TikTok для представления своих тренировок на новой платформе. Компания меняет стратегию с производства оборудования на развитие программного обеспечения из-за снижения спроса на фитнес-оборудование после пандемии.

Производитель фитнес-оборудования Peloton Interactive заключит эксклюзивное партнерство с платформой коротких видеороликов TikTok, чтобы представить свой тренировочный контент, сообщили компании в четверг.

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Партнерство заключается в том, что Peloton, акции которой продолжили рост, выросли на 9,5% в предрыночной торговле, переориентируется с производства оборудования на трансформацию в компанию, сосредотачивающуюся на программном обеспечении. После всплеска спроса на домашнее фитнес-оборудование компании во время пандемии спрос на него упал.

Компания, базирующаяся в Нью-Йорке, работает над переосмыслением себя для того, чтобы сделать свои услуги доступными, представляя новые планы, которые позволят абонентам тренироваться с или без оборудования.

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Peloton будет иметь специальный центр на TikTok под названием #TikTokFitness Powered by Peloton, где будет размещаться его контент, впервые выходя за пределы собственных каналов компании. Содержание будет включать в себя онлайн-уроки Peloton, контент от инструкторов Peloton и совместные проекты с знаменитостями, сообщили компании.