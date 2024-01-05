Tesla продала более 1500 электромобилей в каждом из своих китайских магазинов в среднем за первые 10 месяцев 2023 года, по сравнению с 1300 в 2022 году.

Tesla, используя уникальную стратегию управления своими магазинами в Китае, демонстрирует увеличение продаж. Компания оценивает активность своих продавцов и в реальном времени корректирует стратегию убеждения потенциальных клиентов.

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За первые 10 месяцев 2023 года Tesla сумела увеличить свою долю рынка до 12%, продав более 1500 электромобилей в среднем в каждом магазине. В то время как конкурент, BYD, хотя и продала больше автомобилей в целом, её показатели продаж в каждом магазине остались ниже.

Tesla активно управляет продажами, анализируя данные в реальном времени и корректируя ценообразование и стратегию предложения. Это позволяет компании оставаться конкурентоспособной и вносить изменения в производственные планы.

Компания предпочитает прямую модель продаж, в то время как BYD полагается на дилерскую сеть. Хотя у BYD больше местных дистрибьюторов и дешевле модели, Tesla увеличивает эффективность продаж и долю рынка благодаря активному управлению своими магазинами.

Несмотря на успешные продажи, Tesla сталкивается с вызовами, включая неопределённость в эффективности продаж с расширением в города низшего уровня, где китайские бренды имеют сильное присутствие.

Аналитики предупреждают, что Tesla может столкнуться с ограничениями производства, в то время как её конкуренты активно расширяют производственные мощности. Однако, компания стремится к улучшению маржинальности и расширению на рынки нижнего уровня.

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Tesla продолжает демонстрировать инновационный подход к управлению продажами в Китае, укрепляя своё лидерство на электромобильном рынке. Несмотря на вызовы, компания нацелена на развитие и укрепление своей позиции в стремительно развивающемся китайском рынке электромобилей.