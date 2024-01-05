Новая модификация видеокарты GeForce RTX 4090 от NVIDIA, названная RTX 4090D, предназначена специально для китайского рынка. Это решение было адаптировано с уменьшенным количеством ядер CUDA и сниженным энергопотреблением до 425 Вт.

Компания NVIDIA планирует выпустить специальную версию видеокарты GeForce RTX 4090, нацеленную на китайский рынок, с целью соответствия требованиям экспортных ограничений США.

RTX 4090D: Особенности и Преимущества

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К концу декабря 2023 года RTX 4090D уже была представлена на китайском сайте компании. Эта модифицированная версия видеокарты имеет меньшее количество ядер CUDA по сравнению с оригинальной версией, что сопровождается уменьшением энергопотребления до 425 Вт вместо 450 Вт. Все основные технические характеристики у этих двух версий схожи, однако уменьшенное количество ядер CUDA и сниженное энергопотребление приводят к 5% уменьшению производительности в играх и творческих приложениях. Несмотря на это, NVIDIA утверждает, что RTX 4090D представляет значительный прогресс в области производительности, эффективности и графики, основанный на искусственном интеллекте.

Ограничения и Последствия

Ограничения США на экспорт высокопроизводительных компьютерных чипов в Китай и Россию привели к необходимости пересмотра стратегии производителями, такими как NVIDIA. Они вынуждены разрабатывать решения, соответствующие требованиям регулирующих органов США и удовлетворяющие потребности китайского рынка.

Новинка от NVIDIA для Китая

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RTX 4090D поступит в продажу в Китае в январе 2024 года по цене ￥12 999, что приблизительно составляет 164 тыс. рублей. Этот шаг поможет уменьшить спрос на мощные видеокарты в стране, учитывая, что ограничения привели к изменениям в производстве, с фокусом на ускорителях искусственного интеллекта вместо запрещенных видеокарт RTX 4090.