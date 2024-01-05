Недавно на Украине были замечены артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм из Индии, использованные на гаубицах AHS Krab, предоставленных Польшей украинским вооружённым силам (ВСУ).

Согласно информации, появившейся в социальных сетях, на Украине зафиксировано применение артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, произведённых в Индии. Видео и фотоматериалы демонстрируют их использование на самоходных гаубицах AHS Krab, предоставленных Польшей украинским ВСУ. Согласно информации издания Altair, эти снаряды, вероятно, относятся к типу HE ERFB BT, выпускаемому Munitions India Limited.

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HE ERFB BT являются типичными осколочно-фугасными боеприпасами с дальностью стрельбы около 30 км. Также существует модификация HE ERFB BB с дальностью более 38 км, достигаемой за счёт донного газогенератора.

Индия располагает значительным арсеналом артиллерийских боеприпасов, что может помочь в сокращении дефицита, существующего в украинских вооружённых силах. Однако объёмы поставок остаются неопределёнными; возможно, на данный момент были замечены отдельные партии индийских боеприпасов на вооружении украинской армии.

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Сообщается, что главы МИД Украины и Индии приняли решение возобновить контакты через межправительственную комиссию, не функционировавшую с 2018 года.