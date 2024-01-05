Видеокарта с 12 блоками RDNA 3 показала улучшение производительности на 13-15% по сравнению с Radeon 760M, имеющей 8 блоков.

Информация о результатах тестирования встроенной графики AMD Radeon 780M из предстоящих процессоров R7 8700G утекла в сеть через Geekbench 6.2.2. Согласно этим данным, данное решение, оснащенное 12 блоками RDNA 3, продемонстрировало улучшение производительности на 13-15% по сравнению с 8-блочной Radeon 760M.

реклама

AMD Radeon 780M опережает NVIDIA GeForce GTX 1650 в Vulkan и заметно превосходит широко известную GTX 1060 6 Гб. В тестовой системе графика Radeon 780M функционировала на частоте 2,9 ГГц в сочетании с оперативной памятью на скорости всего 4786 МГц.

С учетом полученных данных можно предположить, что данное новое решение, работающее в паре с DDR5-7000+, продемонстрирует еще более высокую эффективность. Однако, для окончательного подтверждения этой гипотезы потребуется дополнительное время и дальнейшие тестирования.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксперты отмечают, что эти результаты тестирования в Geekbench 6.2.2 свидетельствуют о потенциальной возможности грядущей графики AMD Radeon 780M достичь новых высот производительности в сфере интегрированных решений.