По данным от CryptoQuant, возможное одобрение спотового биткоин-ETF может инициировать "продажу на новостях", что может сильно повлиять на цену биткоина. Аналитики отмечают, что преодоление уровня в $40 000 привело к увеличению нереализованной прибыли у коротких позиций до 30%, что исторически часто предшествовало коррекциям цены.





Актуальная ситуация на рынке криптовалют вызывает интерес и разнообразные прогнозы у экспертов. Потенциальное одобрение спотового биткоин-ETF в США стало объектом обсуждения в криптовалютном сообществе. Как это событие может повлиять на динамику цены биткоина?

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Согласно данным от CryptoQuant, возможное одобрение спотового биткоин-ETF в Соединенных Штатах может спровоцировать "продажу на новостях", что может оказать значительное давление на цену первой криптовалюты. Аналитики отмечают, что преодоление отметки в $40 000 привело к увеличению "бумажной" прибыли участников рынка. По отчету, у краткосрочных держателей биткоина накопилась высокая нереализованная прибыль, достигающая уровня в 30%. Исторически такие моменты предшествовали коррекциям цены.

Эксперты высказывают различные прогнозы относительно динамики цены биткоина после потенциального одобрения ETF. Основатель MN Trading, Михаэль ван де Поппе, предполагает, что цифровое золото может достичь локального максимума около $47 700 в случае одобрения ETF. В последующем, актив будет двигаться в диапазоне между $38 000 и $47 700.

Мнения аналитиков разделились относительно возможных изменений на рынке. Энтони Помплиано, сооснователь Morgan Creek Digital, утверждает, что одобрение первого спотового биткоин-ETF не приведет к резкому росту цены криптовалюты. С другой стороны, аналитик компании Trezor, Йозеф Тетек, выдвигает предположение о потенциальной угрозе для цифрового золота в случае запуска нового продукта.

Сценарий "продажи на новостях" при одобрении спотового биткоин-ETF в США может оказать давление на цену биткоина, особенно учитывая наличие высокой нереализованной прибыли у держателей. Прогнозы специалистов различаются относительно того, каким образом это событие повлияет на цену биткоина, предлагая различные перспективы и сценарии развития ситуации на рынке криптовалют.

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Стоит обратить внимание, что представленные мнения и прогнозы являются лишь взглядами отдельных экспертов и не являются окончательными рекомендациями для инвестирования. Понимание рисков и нюансов рынка криптовалют остается ключевым аспектом для принятия обоснованных инвестиционных решений.