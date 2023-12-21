Несмотря на начальный дефицит на рынке, PS5 продолжает догонять и даже сокращает разрыв с предыдущей версией, PS4. Быстрый рост продаж за последние месяцы свидетельствует о потенциале консоли для дальнейшего превосходства на игровом рынке.

Компания Sony радостно объявила, что их игровая консоль PlayStation 5 преодолела рубеж в 50 миллионов проданных устройств. Этот успех является значительным достижением для PS5 и подтверждением её популярности среди геймеров.

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PlayStation 5 набирает обороты и стремительно увеличивает свою аудиторию. Консоль достигла впечатляющей отметки в 50 миллионов проданных устройств, поднявшись на 15-е место в рейтинге самых продаваемых игровых систем в истории. Этот успех означает, что PS5 обошла Nintendo SNES/Super Famicom, которая ранее занимала эту позицию с 49,1 миллионом проданных экземпляров. Следующая цель - обогнать Xbox One, чьи продажи составляют около 58 миллионов.

PlayStation 5 достигла отметки в 50 миллионов проданных консолей чуть более чем за три года, но следует отметить, что вначале она сталкивалась с дефицитом на рынке. Несмотря на это, PS5 продолжает догонять популярность своего предшественника PS4, сократив разрыв до всего одной недели.

Также важно отметить, что отметка в 40 миллионов была преодолена Sony только в конце июля. Это свидетельствует о стремительном росте продаж - для достижения дополнительных 25% продаж понадобилось всего около четырёх месяцев.

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Успех PlayStation 5 продолжает подтверждать её популярность и востребованность среди геймеров. С постепенным сокращением разрыва в продажах между PS5 и PS4, консоль продолжает демонстрировать потенциал для дальнейшего роста и превосходства на игровом рынке.