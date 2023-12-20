Нововведение "Персонализация фона" доступно на Windows и macOS, но только для подписчиков платной версии Premium Microsoft Teams.

Недавно компания Microsoft представила значительное обновление для своей платформы видеоконференций - пользователи Microsoft Teams теперь получили возможность редактировать и обновлять фоновые изображения для видеозвонков, добавляя собственные изменения и настройки.

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Это нововведение, получившее название "Персонализация фона", открывает перед пользователями широкие возможности для создания уникального и привлекательного фона, используя расширенные эффекты и инструменты редактирования. Разработчики отмечают, что эта функция позволит создавать более индивидуальный видеопрофиль, что сделает ваши видеозвонки более персонализированными и привлекательными для участников.

Новый инструмент доступен для пользователей как на компьютерах с операционными системами Windows, так и на устройствах macOS. Однако, важно отметить, что доступ к этой функции имеют лишь подписчики на платную версию Microsoft Teams Premium. Это ограничение ставит определенные рамки, но обещает обогатить опыт использования платформы для тех, кто имеет подписку Premium.

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Новая функция персонализации фонов в Microsoft Teams является значительным шагом в создании уникального и привлекательного пользовательского опыта для видеозвонков. Обновление предлагает возможность создавать индивидуальные образы, делая каждое общение через видеоконференции более ярким и персональным.