Минцифры России обновило мобильные приложения портала «Госуслуги», добавив тёмную тему и функцию подсказки для сканирования товаров. Эти улучшения, которые делают использование портала более удобным для его более чем 100 миллионов пользователей.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) выпустило обновление мобильных приложений для портала «Госуслуги», предлагая пользователям Android и iOS возможность скачать и установить новую версию из онлайн-магазинов Google Play и App Store.

реклама

Разработчики внесли в новую версию портала долгожданную функцию - поддержку тёмной темы. Активировать её можно в разделе «Профиль» => «Тема оформления», где представлены три опции: «Светлая», «Тёмная» и «Как в системе». В настоящее время тёмная тема работает в тестовом режиме, однако она стала значимым изменением, призванным обеспечить комфорт при использовании портала.

Команда «Госуслуг» также представила нововведение в виде подсказок для сканирования товаров с помощью функции «Госканом». Это дополнение призвано облегчить процесс работы с порталом и сделать его более удобным для пользователей.

В эти дни команда «Госуслуг» празднует свой 14-й день рождения с момента запуска портала 15 декабря 2009 года. За это время количество зарегистрированных пользователей достигло отметки в более чем 100 миллионов человек.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Это обновление отражает постоянное стремление портала «Госуслуги» к улучшению пользовательского опыта и предоставлению новых возможностей для граждан, делая его более доступным и функциональным.