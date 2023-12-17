MSI врывается на рынок с легендарной серией видеокарт Cyclone после 13-летнего перерыва. Новая модель GeForce RTX 4060 Cyclone представляет собой отсылку к популярным видеокартам прошлых десятилетий.

Компания MSI, после 13-летнего перерыва, решила вернуть на рынок свою легендарную серию видеокарт Cyclone. Недавно была представлена модель GeForce RTX 4060 в этой исполнении, отсылающая к видеокартам прошлых десятилетий.

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Во времена GeForce 400-й серии видеокарт, модели Cyclone пользовались огромной популярностью. Однако, после выхода нескольких моделей в рамках GTX 500 и GTX 600, серия была заброшена.

Новая модель GeForce RTX 4060 Cyclone оснащена простой системой охлаждения, включающей алюминиевый радиатор и несколько вентиляторов. Она предназначена для компактных ITX-сборок.

Модель обладает заводским разгоном GPU до 2505 МГц и доступна на тайваньском рынке. Однако, пока не ясно, будет ли она выпущена за пределами Азии.

CoolPC первыми рассмотрели MSI GeForce RTX 4060 Cyclone.

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Прошедшие годы не стерли память о популярности Cyclone видеокарт от MSI. Возвращение этой легендарной серии вызвало интерес у многих фанатов. Новая модель, сочетающая в себе элементы прошлого с инновационными характеристиками, обещает привнести свежий взгляд на мир графических ускорителей. Следите за обновлениями и возможной доступностью этой модели на мировых рынках.