От зарплаты до зарплаты: почему люди с высоким доходом сталкиваются с финансовыми трудностями. Исследование, проведенное LendingClub, раскрывает удивительную тенденцию.

Исследование, проведенное аналитической компанией LendingClub, бросило свет на удивительный факт: более половины граждан США, получающих годовой доход свыше $100 000, испытывают финансовые затруднения и вынуждены жить по принципу "от зарплаты до зарплаты". Эксперты не оставляют без внимания этот феномен, связывая его не только с общей инфляцией, но и с понятием "инфляции образа жизни".

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Изучение отчета LendingClub на 2023 год выявило, что 67% потребителей в США столкнулись с ситуацией, когда их финансовое состояние вынуждает жить от одной зарплаты до другой, даже среди тех, кто обладает высоким уровнем дохода. Этот процент включает в себя 21% людей, испытывающих сложности с оплатой счетов. Аналогичные цифры подтверждает исследование CNBC, утверждая, что 61% американцев сталкиваются с необходимостью жить по принципу "от зарплаты до зарплаты".

Сабрина Романофф, доктор психологических наук, обращает внимание на феномен "инфляции образа жизни". По её наблюдениям, с увеличением дохода люди начинают тратить больше, стремясь к новому уровню комфорта и удовлетворения. Многие из них погружаются в иллюзию новой жизни, сосредотачиваясь на текущем моменте и утрачивая способность планировать будущее или откладывать средства.

"Важно найти баланс между наслаждением жизнью и финансовой стабильностью," - подчеркивает Романофф. "Хотя стремление к улучшению качества жизни естественно, необходимо избегать излишних трат, которые могут сделать нас уязвимыми перед долгами".

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Инфляция образа жизни не только порождает финансовые затруднения, но и создаёт уязвимость перед нестабильностью доходов. Найти баланс между текущими радостями и будущей финансовой независимостью является ключевым аспектом сбалансированной жизни, особенно для тех, кто стремится сохранить финансовую устойчивость и благополучие в долгосрочной перспективе.