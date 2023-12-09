Пользователь Reddit с ником RedditCringe990 поделился своим необычным опытом после покупки китайского блока питания Equites T500.

RedditCringe990 (пользователь Reddit) выбрал блок питания Equites T500 из-за своей доступной цены и обещаний, выглядевших привлекательно. После получения блока питания пользователь насторожился.

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Разбор блока показал, что БП Equites T500 имеет серьёзные недостатки. Несмотря на заявленные характеристики, его мощность оказалась недостаточной для геймерских сборок, а отсутствие защиты от перегрузки делает его использование даже опасным.

RedditCringe990 не остановился на первых впечатлениях и решил более детально изучить внутренности блока питания. Модуль содержал землю и железную стружку, не имеет подключения в цепь устройства. Этот элемент был включен скорее для создания иллюзии надёжности.





Эксперты и другие пользователи в комментариях к посту на Reddit объяснили, что выбор качественного блока питания играет ключевую роль для безопасности и стабильности работы ПК. И лучше купить БП дороже, чем оказаться в такой ситуации.

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Опыт RedditCringe990 с блоком питания Equites T500 стал важным уроком для всех, кто выбирает комплектующие для своего компьютера. Подобные ситуации подчёркивают важность выбора надежного и качественного оборудования.