Ратификация закона о поставках нефти между Россией и Казахстаном открывает новые горизонты в торговом сотрудничестве. Этот шаг имеет потенциал изменить не только экономические процессы, но и политические аспекты в отношениях между двумя странами.

В последние дни стало известно, что Казахстанская сторона одобрила ратификацию закона, касающегося поставок нефти и продуктов ее переработки из Российской Федерации. Этот шаг получил одобрение депутатов сената – верхней палаты парламента Республики Казахстан, что имеет большое значение для торгового сотрудничества между двумя странами.

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Этот закон имеет давние корни, начиная с соглашения между Россией и Казахстаном, заключенного еще в 2010 году. Он затрагивал декларирование поставок нефтепродуктов на таможне и подлежал изменениям, которые были внесены в июле 2022 года.

Одобрение документа в сенате Казахстана означает прекращение временного декларирования поставок нефти из РФ. Эти изменения будут иметь исключения, в частности, касающиеся поставок продукции по трубопроводам в определенные периоды времени и ввоза нефтепродуктов в Казахстан в качестве припасов.

Сенат Казахстана утвердил протокол, который отправится на подпись президенту. Этот шаг открывает новую главу в отношениях между двумя странами и может оказать значительное воздействие на производство нефти.

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Казахстан также принял обязательства сократить добычу нефти, соответствуя соглашению в рамках ОПЕК+. Это решение принято после заявления вице-премьера РФ об уменьшении поставок нефти в Казахстан.