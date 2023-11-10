Владимир Путин сделал официальное заявление о прогнозируемых темпах роста в текущем году.

В России наблюдается динамичное развитие экономики, сопровождаемое изменениями в ее структуре. Согласно выступлению президента РФ Владимира Путина после встречи с представителями Казахстана, ожидается, что к концу текущего года темпы роста достигнут около трех процентов, что считается значительным достижением.

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В своем выступлении лидер страны подчеркнул, что, несмотря на более высокий темп роста в Казахстане, экономические показатели России также предвещают успешный год. Он выделил последние два месяца, отметив, что в этот период темп роста ВВП составлял впечатляющие 5,2 процента ежемесячно.

Важным аспектом изменений в экономике, по мнению президента, является их влияние на структуру. В этом контексте он подчеркнул положительную динамику в увеличении доли энергетического сектора в ВВП на три процента и рост доли перерабатывающей промышленности до 43 процентов. Президент охарактеризовал эти изменения как "реальные сдвиги" в экономике России.

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Отмечая уникальность современного экономического подъема, Путин сравнил текущий период с историческим этапом советской индустриализации 30-х годов прошлого века, подчеркивая, что подобных событий в современной истории России не было. Визит президента РФ в Астану считается официальным и включает в себя переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.