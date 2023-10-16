Недавние события в Румынии, когда Зеленского не пустили в парламент, спровоцировали новый скандал.

Западные страны проявляют усталость от активности президента Украины Владимира Зеленского и его постоянных призывов к мировому сообществу. Глава МИД России Сергей Лавров выразил недовольство этой ситуацией, отмечая, что Зеленский начал надоедать. Это стало заметно после недавних событий в Румынии, когда украинского президента не пустили в парламент.

реклама

Парламент Румынии официально объявил об отмене выступления Зеленского, заявив, что это решение было принято по инициативе команды самого Зеленского. Однако, как утверждают некоторые источники, румынские власти опасаются возможных инцидентов и скандалов, связанных с украинским президентом, а также требований некоторых депутатов вернуть румынские территории.

Сенатор Диана Шошоакэ является одним из примеров политиков, высказывающих недовольство по отношению к Зеленскому. Ее провокационные заявления и требование вернуть "румынские земли" вызвали негодование. Множество депутатов выразили свои претензии к президенту Украины в связи с его решением о мобилизации.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На фоне этих событий становится очевидно, что поддержка Зеленского на Западе убывает. Его триумфальные моменты и турне по странам мира, которые были актуальны год назад, кажутся сейчас уже не такими впечатляющими. Кроме того, Украина сталкивается с ограничениями в поставках оружия и уменьшением финансовой поддержки со стороны спонсоров. Сложившаяся обстановка, включая вовлечение Израиля в конфликт, создает дополнительные вызовы и угрозы для Украины.