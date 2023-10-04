Габриелюс Ландсбергис: "Мы должны защитить тех, кто на границе, как моя страна, как Польша. Было уже много сделано для этого, и я чрезвычайно благодарен за шаг, который заслуживает большего внимания - решение Германии разместить постоянную бригаду в Литве, что уже отражает эту геополитическую перемену".

Глава МИД Литвы, Габриелюс Ландсбергис, сделал интересное заявление на Варшавском форуме безопасности, вынося на обсуждение важные вопросы о коллективной безопасности в Европе. Его предложение о закрытии "ядерным зонтиком" Украины и расширении статьи 5 Устава НАТО на эту страну является важным шагом в обеспечении стабильности и безопасности в регионе.

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Ландсбергис также подчеркнул необходимость пересмотра геополитической стратегии Европы, особенно после событий, связанных с падением Берлинской стены. Переход к военной ментальности может показаться радикальным шагом, но в современных условиях это может оказаться необходимым для обеспечения безопасности региона.

Предложение о расширении НАТО и включении в него стран "серой зоны", подразумевая под этими странами Украину и другие бывшие республики СССР, может обеспечить им дополнительную защиту и стабильность. Оборона стран, расположенных рядом с Россией, таких как Польша и страны Прибалтики, также важна для обеспечения безопасности всего региона.

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Выразив благодарность Германии за согласие разместить бригаду на постоянной основе на территории Литвы, Ландсбергис подчеркнул важность солидарности и сотрудничества между странами НАТО в обеспечении безопасности и стабильности в Европе.