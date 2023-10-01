Партия "Направление - социальная демократия" под руководством Роберта Фицо победила, получив около 23,5% голосов.

В Словакии завершается подсчёт голосов, поданных избирателями на парламентских выборах. По данным социологических опросов, победу на выборах празднует партия "Направление - социальная демократия" под руководством Роберта Фицо. Партия смогла набрать около 23,5 процентов голосов, опережая ближайшего конкурента, "Прогрессивную Словакию" либерального толка, почти на 7 процентов. Этот результат превосходит прогнозы на несколько процентов.

реклама

Роберт Фицо, бывший премьер-министр Словакии, в своей предвыборной кампании акцентировал внимание на защите интересов страны. Он выразил обеспокоенность в отношении финансовой и военной поддержки Украины, полагая, что это оказывает негативное воздействие на словацкую экономику и безопасность. Он также подчеркнул необходимость ограничения приема украинских беженцев. Одним из ключевых лозунгов его партии было решительное снижение военной помощи Украине.

Заметно, что на третьем месте в выборах находится партия "Глас" под руководством Петера Пеллегрини, которая считается близкой по взглядам к Роберту Фицо. "Глас" сумела получить около 15 процентов голосов. Если Пеллегрини поддержит возможность коалиции с партией Фицо, они смогут сформировать новое правительство в Словакии.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Однако стоит отметить, что мандат премьера почти в кармане у Роберта Фицо, если не произойдет формирования необычной коалиции. Это вызывает беспокойство в Киеве, где опасаются появления "второго Орбана" на границе.