Крупное финансовое мошенничество, связанное с криптобиржей JPEX в Гонконге. Полиция обратилась к Интерполу для поиска пропавших активов на сумму $179 миллионов. Более 2 260 клиентов биржи подали жалобы, и уже задержано 11 подозреваемых.

Полиция Гонконга обратилась к Интерполу с просьбой о помощи в расследовании и поиске пропавших активов на сумму $179 миллионов, связанных с криптобиржей JPEX. Это стало крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Гонконга, и уже более 2 260 клиентов биржи подали заявления в полицию.

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Правоохранительные органы уже задержали 11 человек, связанных с этим скандальным случаем. Отмечается, что часть украденных криптовалют была успешно заморожена, хотя точная сумма пока не сообщается. Однако работа по поиску остальных активов продолжается, и была создана специальная группа полицейских, которая занимается мониторингом передвижений криптовалютных средств.

Интересно, что среди задержанных оказался известный криптовалютный инфлюенсер Джозеф Лам, который ранее работал юристом. Его связывают с криптобиржей JPEX, и по данным местных СМИ, полиция провела обыск в его офисе, изъяв важные доказательства, включая деньги, после чего арестовала Лама. В своем Instagram-аккаунте с более чем 190 000 подписчиками, Лам заявил, что обратился в полицию, чтобы предоставить информацию о JPEX, и призвал пострадавших клиентов сообщить о своих убытках по горячей линии полиции.

Общее количество жалоб на JPEX достигло 83, а убытки пользователей оцениваются в $4.3 миллиона. Расследование деятельности JPEX началось после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), которая отметила ложные и вводящие в заблуждение заявления биржи о наличии лицензии на торговлю виртуальными активами в Гонконге.

JPEX приостановила некоторые операции и повысила комиссию за вывод средств до $999, объявив, что это вызвано нехваткой ликвидности, и обвинила в этом сторонних маркетмейкеров.

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Власти Гонконга, хоть и поддерживают проекты, работающие с криптоактивами, требуют их регистрации у регулятора. Например, сейшельская криптобиржа OKX находится на финальной стадии получения лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Гонконге, а швейцарский криптовалютный банк SEBA получил предварительную лицензию гонконгского регулятора.