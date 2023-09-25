Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Финансовый портфель
Поиском пропавших с биржи JPEX $179 млн занялся Интерпол
Крупное финансовое мошенничество, связанное с криптобиржей JPEX в Гонконге. Полиция обратилась к Интерполу для поиска пропавших активов на сумму $179 миллионов. Более 2 260 клиентов биржи подали жалобы, и уже задержано 11 подозреваемых.

реклама

Полиция Гонконга обратилась к Интерполу с просьбой о помощи в расследовании и поиске пропавших активов на сумму $179 миллионов, связанных с криптобиржей JPEX. Это стало крупнейшим финансовым мошенничеством в истории Гонконга, и уже более 2 260 клиентов биржи подали заявления в полицию.

реклама

Правоохранительные органы уже задержали 11 человек, связанных с этим скандальным случаем. Отмечается, что часть украденных криптовалют была успешно заморожена, хотя точная сумма пока не сообщается. Однако работа по поиску остальных активов продолжается, и была создана специальная группа полицейских, которая занимается мониторингом передвижений криптовалютных средств.

Интересно, что среди задержанных оказался известный криптовалютный инфлюенсер Джозеф Лам, который ранее работал юристом. Его связывают с криптобиржей JPEX, и по данным местных СМИ, полиция провела обыск в его офисе, изъяв важные доказательства, включая деньги, после чего арестовала Лама. В своем Instagram-аккаунте с более чем 190 000 подписчиками, Лам заявил, что обратился в полицию, чтобы предоставить информацию о JPEX, и призвал пострадавших клиентов сообщить о своих убытках по горячей линии полиции.

Общее количество жалоб на JPEX достигло 83, а убытки пользователей оцениваются в $4.3 миллиона. Расследование деятельности JPEX началось после предупреждения Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC), которая отметила ложные и вводящие в заблуждение заявления биржи о наличии лицензии на торговлю виртуальными активами в Гонконге.

JPEX приостановила некоторые операции и повысила комиссию за вывод средств до $999, объявив, что это вызвано нехваткой ликвидности, и обвинила в этом сторонних маркетмейкеров.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Власти Гонконга, хоть и поддерживают проекты, работающие с криптоактивами, требуют их регистрации у регулятора. Например, сейшельская криптобиржа OKX находится на финальной стадии получения лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP) в Гонконге, а швейцарский криптовалютный банк SEBA получил предварительную лицензию гонконгского регулятора.

#мошенники #криптовалютная биржа #криптиовалюта #интерпол #jpex
Источник: bits.media
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Сооснователя криптовалютной пирамиды OneCoin приговорили к 20 годам тюрьмы и огромному штрафу
В Сбербанке сообщили о новой схеме мошенничества
«Тинькофф» будет использовать голосовых роботов против телефонных мошенников
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
31
В Сети появились кадры эвакуации подбитого Leopard 2A4 с поля боя
5
The Economist: На Западе не были готовы к затяжной борьбе Украины с Россией
12
Запасов зенитных ракет не хватает, и "Ланцеты" превратились в коршунов, склевывающих технику ВСУ
4
Управляемые ИИ дроны могут скоро появиться на полях сражений
1
Coinbase не исключает запуск токена для L2-сети Base
+
Стратегические мосты в Украине подверглись ударам новыми УМПК ФАБ-1500
5
Android 14 позволяет пользователям Pixel менять ярлыки на экранах блокировки
1
«Ланцет» уничтожил МиГ-29 под Кривым Рогом
3
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
+
Азербайджан отчитался о конфискованном оружии у армии Нагорного Карабаха
10
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
8
Google Cloud сделал данные блокчейна Bitcoin доступными через BigQuery
1
Камера Pixel 8 получила искусственный интеллект для смены лиц и редактор Magic Editor
+
Компания AMD выпустила долгожданное обновление своего драйвера Radeon Vulkan
2
Google может упростить очистку учетных записей Gmail на Android
+
Илон Маск признался, что Tesla готовит к выпуску скоростной вариант пикапа Cybertruck
2
Арнольд Шварценеггер вернется на большие зкраны в боевике Breakout
2
Хакерская российская группировка KILLNET сообщила, что Пригожин жив
1
Маск сообщил о планах сделать использование X платным
+

Популярные статьи

Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
28
Переезд из Node 202 в NR200P
53
Разогнал организм - пробежал свой первый марафон
31
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
15
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
15
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1
Обзор игры Brothers in Arms Road to hill 30. Часть 2
+

Сейчас обсуждают

Profit
00:07
ну так нормальные казахи и грузины нормально относятся к русским. Многие из них так же считают себя русскими, хотя этнически ими не являются- уже сколько таких видосов было с 90тых, где они сами так з...
В Эстонии начался флешмоб, автомобилисты приклеивают на стекло машин надпись — «Я — русский»
Лев корл
00:05
Сгущенка в цистернах))))
Украина хочет получить от США истребители F-35
Владимир Мельников
23:53
Какая ты курица 🐔 тупая сказала как в лужу пернула)))))
За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
Александр Молотков
23:53
Ну по качеству между FSR и DLSS лично я выбираю Intel Xess. Качество там лучшее из 3-х, жаль производительность на АМуДэ и невидии там хромает :(. П.с. интеловской видюхи нет, сравнить не с чем, есть ...
NVIDIA RTX 4090 на 300 % быстрее чем AMD RX 7900 XTX в Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Владимир Федоров
23:47
Возможно угроза внешних сил или вход солнечной системы в область, где ядерное оружие нейтрализуется. А это с целью проверки.
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на ядерных полигонах в России, Китае и США
glavhyilo
23:26
бункер подземный советский,с защитой от ядерного взрыва,на украине был уничтожен с гиперзвуковой ракеты с миг31к.Там любой авианосец,уничтожит такая ракета.
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
glavhyilo
23:22
авианосец стоит дорого,а топится одной ракетой.И нет у врага флота и авиации.
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
troglodit
23:20
достаточно уже имеющегося и последнего разработанного вооружения для уничтожения авианосцев. так что разумно поставили на паузу
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
glavhyilo
23:18
хохлы не на ту лошадку поставили.Там сдохла корова
Работы над гиперзвуковой ракетой "Змеевик", способной утопить авианосец - заморожены
Алексей Капитонов
23:11
И что?сотка в месяц это много??да обычный маляр на РЖД столько получает в графике2*2 не торопясь работая,да и не по 12 часовфэфэфофрлэ,а если без перекуров и быстро и по 12-14,то150 можно,а если ещё и...
Как я работал 6 лет в DNS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем