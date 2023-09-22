В тексте рассмотрена актуальная ситуация в мире криптовалют, связанная с криптобиржей Binance и регулирующим органом SEC США. Глава Binance, Чанпэн Чжао (CZ), оспаривает утверждения SEC относительно использования сервиса Ceffu, что вызвало серьезные дебаты и юридические споры. Рассматривается роль SEC в регулировании финансовых рынков и его требования к Binance.US. Также подчеркивается важность этой ситуации для индустрии криптовалют и ее будущего в Соединенных Штатах.

Глава криптобиржи Binance, Чанпэн Чжао (CZ), утверждает, что американское подразделение компании никогда не пользовалось услугами кастодиального сервиса Ceffu, ранее известного как Binance Custody, несмотря на заявления SEC. На 18 сентября SEC представила в суде обновленное обвинение в ответ на ходатайство биржи, и снова вынесла вопросы о Ceffu. Регулятор подозревает, что Binance.US управляет активами клиентов, нарушая соглашения. Ранее SEC уже обвиняла Binance.US в нежелании сотрудничать и раскрывать информацию. Согласно ведомству, холдинговая компания Binance, BAM, затягивала предоставление запрошенных документов.

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Суд отклонил запрос SEC о предоставлении дополнительной информации о работе с активами клиентов американского подразделения Binance. Компания назвала запросы регулятора "чрезмерно широкими" и "необоснованно бременными".

Согласно SEC, BAM утверждала, что Binance является "просто поставщиком услуг, аналогичным интернет-провайдеру". Регулятор также требует показаний бывшего генерального директора Binance.US, Брайана Шредера, и других высших менеджеров. Binance.US отвечает, что эти показания могут нанести ущерб бизнесу BAM.

13 сентября стало известно об уходе Брайана Шредера. Затем компанию покинули главы юридического отдела Кришна Джуввади и отдела рисков Сидни Маджаля.

В сентябре объем торгов на платформе снизился до $2,97 млн в сутки, в то время как год назад он составлял $230 млн.

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Напомним, что 5 июня SEC подала иск в суд против Binance и Чанпэна Чжао, предъявив 13 обвинений, включая продажу незарегистрированных ценных бумаг.