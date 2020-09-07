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В российской рознице обнаружен i5-10400F с припоем

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В мае появилась информация, подтвержденная спецификациями на официальном сайте Intel, о том, что процессоры i5-10400 и i5-10400F будут доступны в двух вариантах. Первый из них, стандартный, предполагал стандартный шестиядерный кристалл, обозначался степпингом G1 и имел спец-код с окончанием на 3D или 3C. Другой, получался из отбраковки десятиядерных кристаллов 10900K, обозначался степпингом Q0 и спец-кодом с окончанием на 78 или 79. В первом случае мы получаем под крышкой термоинтерфейс, во втором - припой. Потеря считанных градусов - это неплохо, но дополнительный интерес к варианту данных процессоров со степпингом Q0 подогрела их редкость и дефицитность. 

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Периодически они появлялись в каталогах европейских и американских магазинов, но зачастую были недоступны для заказа, либо требовали неопределенного срока ожидания. И вот, случилось нечто интересное - как минимум, в одном из российских магазинов, одна из таких модификация появилась в Наличии. Отличный шанс для охотников за народным процессором с припоем под крышкой.

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И еще об одной редкой и дефицитной железке, которую можно теперь купить в РФ.

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Чуть ранее, в той же российской рознице была обнаружена раритетная видеокарта KFA2 GeForce RTX2070 Super HOF 10th Anniversary Edition WHITE PCI-E 8192Mb 27ISL6UC51HK. Да, это не Ampere, но это отличная карта для игр в 2K, при этом обладающая выдающимся дизайном и топовой системой охлаждения от Hall Of Fame.

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Аудитория предположила, что это, возможно, распродажа майнинговых ферм владельцами магазинов. Но, отнесем это к разряду шуток, в большей степени полагаясь на то, что эти видеокарты новые и в товарном виде. Просто анонс нового поколения Nvidia Ampere заставил серьезно поработать над складскими остатками и заначками/резервами, как на уровне континентальных дистрибьюторов, так и на уровне розничных точек.

Покупайте, не зевайте!)

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