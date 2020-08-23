Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

реклама

AOC анонсирует четыре игровых монитора для европейского рынка - C27G2U, C24G2U, C27G2AE, C24G2AE. Подробности ТУТ

анонсы и реклама Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Новейшая RTX 4000 - 75тр <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке MSI 2060 в Регарде дешевле чем везде Супердешевая 1660 - смотри цену сидя Ryzen 9 3900XT в Регарде - смотри цену!!

AOC, помимо бюджетных новинок, расширяет свою серию игровых мониторов AGON новой модификацией AG322QX. Подробности ТУТ

реклама

ASUS начинает продажи механической клавиатуры TUF Gaming K3 RGB. Подробности ТУТ

реклама

Bitspower пере-анонсирует комплект СЖО Touchaqua Sedna для корпусов Antec Torque, с целью увеличения объемов продаж.

EK анонсирует новые белые вентиляторы EK-Vardar EVO 120ER D-RGB (500-2200 RPM) из серии High-Performance. Подробности ТУТ

реклама

GIGABYTE расширяет ассортимент блоков питания тремя новыми моделями - P750GM Gold, P550B Bronze и P450B Bronze. Подробности ТУТ

GIGABYTE анонсирует серверную двухсокетную материнскую плату MZ72-HB0 для процессоров AMD EPYC Rome. Подробности ТУТ

KFA2(Galax) представляет новую видеокарту GeForce GTX 1650 EX PLUS (1-Click OC) GDDR6. Подробности ТУТ

LC-Power представляет три новых SSD - 2.5" Phoenix и две модели M.2 - Phenom и Phenom Pro. Подробности ТУТ

LC-Power представляет новый игровой монитор M27-FHD-165-C. 27 дюймов VA FullHD 165Hz.





Lenovo пере-анонсирует монитор ThinkVision P27q-20, несмотря на наличие в магазинах, в том числе в РФ. Подробности ТУТ

LG представляет монитор 32UN650-W. 31,5 дюймов IPS 4K. Подробности ТУТ

Lian Li начинает продажи модульных вентиляторов Uni Fan, цена за комплект 3шт с контроллером - 80$, за 1шт - 25$. Подробности ТУТ

MSI анонсирует игровой монитор Optix MAG342CQRV. VA 3440x1440, 100hz. Подробности ТУТ

MSI представляет игровой монитор Optix MAG271VCR. 27 дюймов VA FullHD 165HZ. Подробности ТУТ

MSI представляет две новые модификации серии корпусов Sekira - MPG Sekira 100P и MPG Sekira 100R. Подробности ТУТ

Primus анонсирует на европейском рынке игровую клавиатуру Ballista 300P, которая была представлена на южно-американском рынке в прошлом году.



Razer при участии HumanScale представляет офисную серию Productivity - в составе мышь, клавиатура и коврик. Подробности ТУТ

Seasonic готовит 12-контактные PCI-E разъёмы своих блоков питания для видеокарт NVIDIA 3000-й серии. Подробнее ТУТ

Secretlab представляет новую концептуальную серию геймерских кресел The Joker Edition. Подробнее ТУТ

SilverStone представляет новый ITX-корпус SUGO 14. Подробности ТУТ

SK Hynix начинает продажи твердотельных накопителей Gold P31, анонсированных полгода назад. Это инновация со 128-слойной памятью 4DNAND, практическая польза от которой под вопросом. Подробности ТУТ

Thermalright начинает продажи процессорных кулеров серии Frost Spirit 140 в азиатском регионе, спустя год после анонса. Подробности ТУТ

Thermaltake начинает продажи ранее анонсированных корпусов Versa T35 TG и Versa T25 TG. Подробности ТУТ

Thermaltake начинает продажи ранее анонсированного Full-Tower корпуса Core P8, по традиции, в азиатском регионе, цена 8000 таиландских бат, это около 19 тысяч рублей. Подробнее ТУТ

Western Digital представляет новую противоударную версию внешнего твердотельного накопителя My Passport.

XIGMATEK представляет новый блок питания SPECTRUM 700W. Подробности ТУТ

ZOTAC начинает продажи видеокарты RTX 2060 SUPER OC D6 8GB White Edition в азиатском регионе. Видеокарта уже доступна в магазинах Южной Кореи и Таиланда. Цена в переводе с курса корейской воны равна приблизительно 31.000 рублей, без учета доставки.

Отдельный блок - новые материнские платы A520. Неоднозначный чипсет, непонятно для каких пользователей. Но тем не менее. На этой неделе их представили пять производителей:

ASRock:





ASUS: Читать ТУТ

BIOSTAR: Читать ТУТ

GIGABYTE: Читать ТУТ

MSI. Читать ТУТ

Слабенькая VRM и поборы ради того, чтобы не соскочить с потенциально мертвого чипсета. В идеале, хочется игнорировать такие "новости". Но они есть, так что, увы - просьба ознакомиться.

*****

1) Благодарность за информационную поддержку паблику Hardware United.

2) Нет уверенности, что дайджест будет продолжен, по причине низкой рентабельности. Если в следующее воскресенье возникнет вакуум вместо дайджеста от SilverWolf - просьба не теряться, а обращаться к источнику - соцсетевому адресу Hardware United. Это совершенно альтруистичный и демократичный ресурс, точнее, эти ребята собирают информацию чисто для себя. Помимо новостей, вы найдете там тесты и обзоры компьютерного железа со всего мира. Рекомендую в высшей степени!

Фен-шуй с вами!



