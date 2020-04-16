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По сообщению National Aeronautics and Space Administration, исследователи обнаружили экзопланету, в большой степени напоминающую нашу Землю. Планета получила название Kepler-1649c. Она немного крупнее Земли, имеет сопоставимые годовые графики температуры воздуха и своё собственное «солнце». От нас экзопланета находится на расстоянии 300 световых лет.

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Специалисты использовали орбитальный телескоп Kepler для поиска экзопланет, тестируя особенности блеска всех доступных к наблюдению звёзд. Таким способом было обнаружено, множество экзопланет, но наибольший интерес представляет Kepler-1649c. Это скалистая экзопланета, по размеру она в 1,06 раза больше Земли. Зато, светом от своего светила она снабжается на 25% меньше, по сравнению с Землёй. Эксперты пришли к заключению, что на Kepler-1649c вполне вероятно обнаружить температуру, аналогичную земной. Однако химический состав атмосферы пока не изучен, поэтому о пригодности для существования жизни говорить преждевременно.

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Специалисты NASA считают, что радоваться на данный момент преждевременно. Проблема в том, что «солнце» найденной планеты – это так называемый красный карлик, который выбрасывает вовне опасные радиационные вспышки, характер которых еще предстоит изучить. Изучение должно быть основано на миссии исследования пригодности для жизни, а эта задача потребует минимизировать все возможные погрешности, что не так просто в данный момент.

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Тем не менее, эксперты выражают сдержанный оптимизм, в первую очередь по той причине, что орбита Kepler-1649c находится внутри обитаемой зоны «родительской» звезды, то есть там, где на поверхности может присутствовать жидкость, в первую очередь - вода. В неофициальных астрофизических кругах уже сложилось мнение, что Kepler-1649c - это первая открытая экзопланета, настолько похожая на Землю по многим узко-специализированным характеристикам.

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