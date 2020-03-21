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В студию Hardware Canucks попал особый продукт - корпус Snowblind от iBUYPOWER. Изначально этот продукт задумывался iBUYPOWER как компьютер в полной сборке, но по многочисленным просьбам теперь его можно приобрести как отдельный корпус. Изделие представляет собой модернизированный корпус NZXT S340. Главное в том, что iBUYPOWER поместил на боковую панель прозрачный TN дисплей!

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После того, как вы все подключите и включите систему, вам нужно перейти в настройки дисплея, чтобы перевести дисплей в портретный режим, так как это правильная ориентация панели. Он просто будет отображаться как дополнительный дисплей с разрешением 1024x1280 при 60 Гц. Вам не нужны никакие приложения, чтобы это работало должным образом. Также, вы можете загрузить приложение Snowblind, которое позволяет выводить на экран системную статистику, такую как температура и загрузка процессора, данные по состоянию GPU или виджеты, например дату и время. Поскольку это не контролируется и не ограничивается каким-либо приложением, вы можете поместить на экран всё, что захотите, так как это всего лишь ещё один дисплей.

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Помимо прозрачного ЖК-дисплея, нанесенного на стекло, три стороны панели также имеют невероятно яркие белые светодиоды, выступающие в качестве подсветки. В результате ваш корпус выглядит так, как будто «проглотил солнце» и свет стремится изо всех щелей, которые есть в корпусе.

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Учитывая уникальность продукта, Дмитрий решил не подвергать его стандартному тестированию, а попробовать поиграть на нем.

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Эффект прозрачности, мягко говоря, не помогает с четкостью изображения, но если открыть боковую панель, придвинув ее к белой стене в качестве фона, мы получим сравнительно полезный дисплей. Углы обзора отвратительные, а разрешение непривычно низкое, но зато это всё работает хотя бы на частоте 60 Гц.

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Дмитрий поиграл в CS:GO и получил неприятные впечатления в первую очередь от «туннельного эффекта». Первая мысль, приходящая после такого эксперимента – это желание сыграть в тетрис или другие 2D-игры. Разработчик iBUYPOWER, в общем-то, и не предлагает использовать это в качестве игрового дисплея. Есть множество других графических и абстрактных идей, которые вы можете отобразить на боковой стороне корпуса, и это на самом деле довольно круто.

Что касается качества каждого из элементов моддинга от iBUYPOWER, то здесь есть к чему придраться. Это не элитный продукт. При этом, корпус сейчас продается по цене около 300 долларов.

Вот видео об экспириенсе, который получил Дмитрий и о его претензиях к качеству и функциональности:





При всей «сырости» данной разработки, можно отметить растущий интерес к безкаркасным дисплеям со стороны производителей. В частности, Corsair называет практическое применение светодиодов Capellix одним из самых перспективных своих направлений. Возможно, в лабораториях других производителей тоже зреют инновации в данной области. А что касается iBUYPOWER, эти ребята точно не остановятся на достигнутом, это перспективная калифорнийская команда техно-моддинга, которая жаждет славы ускорителей прогресса.

Что же нас ждем в будущем? Модернизируемый и «апргейдабельный» моноблок размером метр на метр на полметра?