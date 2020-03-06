Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Американский энтузиаст Стив Бёрк из Gamernexus.net объявил о завершении разработки стенда для тестирования процессорных кулеров. В своей статье он рассказал о сложностях подготовки, о привлеченных технических средствах. Отдельно были разобраны наиболее частые ошибки других тестировщиков. Несколько диаграмм посвящено принципам возникновения "ловушек" на пути объективного тестирования.

реклама

Немного удивила такая синхронистичность, ведь только позавчера вышла наша статья о преимуществах методики Стива в тестировании компьютерсных корпусов и после статьи остались вопросы, связанные как раз с процессорными кулерами. Совпадение?

реклама

В любом случае, Gamernexus является своего рода знаком качества в сфере обзоров и тестирования. Поэтому, статья Стива Бёрка крайне рекомендуется к изучению для всех, кого интересует эффективность процессорного охлаждения. Можно упростить себе задачу, посмотрев видео:





реклама

Особое внимание Свив обратил на взаимное влияние различных комплектующих, на возникающую вследствие этого погрешность. Рассказал о том, как удалось избежать влияния среды, об уникальности сред в каждом из корпусов по сравнению с открытым стендом. Обратил внимание на сложности подготовки термоинтерфейса ради исключения недостоверности. Рассказал, как легче всего ошибиться, доверяя только лишь частоте CPU. Как обманчивы расхожие методики измерения шума. И много всего еще интересного.

В целом, материал направлен на то, чтобы полностью исключить элементы доверия к системе. Цифры должны быть полностью объяснимы по происхождению, а не списаны с датчиков машинально.

реклама

Процессор AMD Ryzen 7 3800X (2 активных чиплета) для всех тестов кулеров.

Процессор AMD Ryzen 9 3950X (3 активных чиплета) для более высоких тепловых нагрузок для масштабирования на больших кулерах.

Память GSkill Trident Z Royal 3600.

Материнская плата MSI X570 MEG ACE.

Блок питания NZXT 850 Вт.

Видеокарта GT 1030 (пассивный кулер, второй слот сверху вниз).

Для предстоящей серии тестов был собран новый стенд. Вот его состав:

Немного разочаровал выбор такой видеокарты. То есть на ее поведение и состояние внимания обращаться не будет, так сказать "для мебели".

реклама

Как бы то ни было, нас ждёт серия объективнейших тестов CPU кулеров, по сравнению с тем, что мы видели ранее. Это отличная новость!