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SAMSUNG произвёл настоящий фурор в январе на выставке CES-2020 в Лас-Вегасе, представив свою новейшую разработку – мощнейший широченный геймерский монитор Odissey G9 (а также более «скромный» G7). Посетители выставки буквально пи…щали от счастья, глядя в этот чудо-монитор, Царь-монитор.

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Огромный белый глянцевый корпус с футуристической подсветкой, идеальный дизайн. Что это за монстр, с технической точки зрения:

Размер 49”

5120×1440 точек

Соотношение сторон 32:9

Тип матрицы HDR1000 VA

Радиус изгиба 1000 мм (1000R)

Технология QLED

Время отклика 1 мс (MPRT)

Частота обновления 240 Гц

Технология RapidCurve

Технология Samsung Flicker-Free

Adaptive Sync

G-SYNC Compatible

Пиковая яркость 1000 кд/м2

Технология Quantum Dot

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Такие внушающие характеристики и бомбический внешний вид сразу породил толпы фанатов по всему миру, с нетерпением ожидающих возможности купить чудо техники от Samsung.





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Следом появились «инсайды» относительно будущей цены Одиссея, так как Samsung не обнародовал рекомендуемую цену на выставке. Разброс ценовых пророчеств – от 1500 до 4000 $, что совсем не удивительно при такой спецификации. Однако, до появления официальных данных от Samsung, верить подобным «утечкам» мы не рекомендуем. Надо быть готовым, что это будет монитор по цене подержанного внедорожника.

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Не остался без внимания экспертов и тот факт, что G9 лишен аппаратной поддержки Nvidia G-Sync, в нём не будет установлен соответствующий чип. Поддержка будет осуществлена на уровне программы совместимости. Это является одним из факторов, задерживающих выпуск G9. В связи с этим, Samsung на своём официальном сайте сообщает о сертификации G-Sync в виде дисклеймера:

Официальный срок начала продаж Odissey G9 – не ранее июля 2020 года. Разумеется, производитель желает избежать разочарования первых пользователей. И для этого необходимо дождаться выхода нового поколения видеокарт Nvidia Ampere, а именно модели RTX 3080ti, единственной претендентки на то, чтобы раскочегарить спецификацию могучего монитора, опережающего всё самое производительное железо нашего времени. Аналитики прогнозируют анонс RTX 3080ti на Gamescom в конце августа, соответственно, для Samsung эта дата может означать сигнал для долгожданного старта продаж Odissey G9.

А для того, чтобы покупатели не скучали, Samsung на днях объявил о выпуске офисной серии мониторов T55. У них есть аж одна общая черта с Odissey G9 – кривизна экрана 1000R, то есть новые офисники изогнуты с радиусом 1 метр, позволяющим не выпускать из поля зрения огромные массивы визуальной информации.