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RTX 4060 Ti 16 ГБ от MSI оказалась медленнее в тестах, чем 8-гигабайтная версия
Теперь мы знаем, почему Nvidia и ее партнеры не хотели отправлять видеокарты блогерам и обзорщикам.

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В cреду, 19 июля, в продажу поступила 16-гигабайтная версия RTX 4060 Ti от Nvidia, но она практически не получила огласки из-за скрытого запуска со стороны Nvidia и ее партнеров. Новейший представитель семейства GeForce внезапно появился на Newegg (и был быстро распродан), но блогерам и обзорщикам не было отправлено ни одной видеокарты. Геймеры предположили, что причина этого заключалась в том, что видеокарта получилась не намного быстрее своего 8 Гигабайтного младшего брата, который стоит на 100 долларов меньше, поэтому в обзорах новую видеокарту просто разорвали бы в клочья. Теперь же выяснилось, что 16-гигабайтная версия в тестах даже медленнее 8-Гигабайтной, так что логика Nvidia вполне оправдана. Менее понятно, зачем компания вообще стала выпускать эту видеокарту?! (многие интернет-пользователи считают, что жадность Дженсена Хуанга погубит компанию).

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Вчера компания MSI провела онлайн-тестирование новой 16-гигабайтной модели, чтобы продемонстрировать на что она способна. Таким образом, в настоящее время это единственный сторонний тест, о котором нам известно, поскольку ни у кого, кроме партнеров Nvidia и Newegg, нет видеокарты для тестирования. В видеоролике, которое очень быстро получило статус "приватное", показано, что в ряде игровых тестов для ПК 16-Гигабайтная видеокарта работает хуже, чем 8 Гигабайтная версия. Справедливости ради стоит отметить, что разница в производительности составляет всего 0,5%. Многие эксперты считали, что она будет, по крайней мере, точно такой же по производительности или немного быстрее в некоторых играх с интенсивным использованием памяти, поскольку она стоит на 100 долларов дороже. Это не так: производительность обеих видеокарт одинакова, что делает 16-гигабайтную версию неактуальной.

Видеозапись прямой трансляции теперь помечена как приватная. 

Онлайн-тестирование было проанализировано ресурсом Techpowerup, которое отметило, что 16-ГБ версия видеокарты была медленнее 8-ГБ модели в следующих играх: Cyberpunk 2077, F1 23 и Rainbow 6: Siege. Частота кадров была в основном одинаковой в Hogwarts Legacy и Fortnite, при этом все тесты выполнялись с настройками Ultra. Версия сайта о том, почему производительность новой видеокарты ниже, несмотря на одинаковые технические характеристики, включая тактовую частоту, скорость памяти и TDP, заключается в том, что более плотные модули памяти, используемые в 16-гигабайтной версии, вносят некоторую задержку.

Мы, вероятно, не получим официальных сторонних тестов до следующей недели, так как рецензенты ждут прибытия видеокарт после их покупки в Интернете. Что-то подсказывает, что судьба этой модели уже предрешена и многие самые торопливые клиенты понесут "новое чудо" обратно в магазин. Поскольку она была распродана мгновенно в день запуска, мы можем только предположить, что их было немного. Это соответствует последним слухам об ограниченной партии видеокарт, поскольку никто не ожидал, что их будет много из-за цены в 499 долларов.

В целом, это не совсем удачный способ завершить выпуск серии графических процессоров Ada Lovelace от Nvidia, поскольку видеокарты отличаются высокой энергоэффективностью по сравнению с Ampere. Однако Nvidia, похоже, "опустила" каждую видеокарту на ступеньку ниже по техническим характеристикам, при этом установив ту же цену на видеокарту, которая была в предыдущем поколении, что вызвало бурную реакцию среди геймеров. Отсутствие AMD в этой борьбе нивелирует разочарование геймеров, поскольку она не выпустила ничего, что могло бы составить конкуренцию в верхнем среднем диапазоне, хотя, возможно, в сентябре она исправит это положение.


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#nvidia #msi #rtx 4060 ti #видеокарта 2023
Источник: techpowerup.com
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