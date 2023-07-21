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IMAX использует программное обеспечение 20-летней давности для показа фильма “Оппенгеймер”
Вместо того чтобы переделывать свои устройства для быстрого разворота катушек, компания IMAX создала эмулятор PalmPilot.

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В современном мире почти у всех есть смартфоны, но идея карманного компьютера родилась задолго до появления iPhone. Компания Palm Computing была крупным игроком на заре развития портативных компьютеров, и ее влияние не ограничивалось карманами пользователей. Когда компания IMAX разработала устройства Quick Turn Reel Units, которые вращают огромные 70-мм кинопленки, компания решила управлять всем этим с помощью электронного органайзера PalmPilot. Спустя годы, компания Palm Computing перестала существовать (в 2010 году ее выкупила Hewlett Packard), но проекторы IMAX, показывающие фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", по-прежнему зависят от PalmPilot, но теперь это эмулированный портативный компьютер.

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Quick Turn Reel Units (QTRU) - это не та аппаратура, которую можно легко заменить, потому что эти громоздкие устройства могут работать с современными 70-мм кинолентами IMAX так же хорошо, как и с кинолентами 20-летней давности. В этом и состоит преимущество пленки. Ее недостаток: пленка с фильмом "Оппенгеймер" имеет длину 17,7 км и весит более 270 кг. Для поддержки этих огромных бобин IMAX пришлось разработать удлинители пластин, но оставалась еще проблема устаревших PalmPilots.

Трудно представить, насколько распространенными были PalmPilots в Соединенных Штатах в конце 90-х - начале 2000-х годов. Если на улице встречался кто-то в костюме, вероятно, у него в кармане был PalmPilot. В 2000 годах компания достигла пика - занимая почти 80% рынка КПК, после чего BlackBerry и Windows Mobile начали вытеснять ее с рынка. IMAX разработала свое проекционное оборудование на основе PalmPilot, что, вероятно, в те времена имело большой смысл. Программное обеспечение предоставляло несколько элементов управления для киномеханика, чтобы ставить пленку в очередь и управлять пластинами, подающими пленку со скоростью 1,8 метров в секунду.

Оборудование для воспроизведения кинопленки IMAX занимает почти всю комнату.

Первоначально в проекторах IMAX на блоках быстрого поворота катушек (верхнее изображение слева) был установлен настоящий Palm m130. В видео на TikTok IMAX показала нам QTRU с загруженной пленкой “Оппенгеймера”, но без портативного компьютера PalmPilot. Вместо него используется планшет с Windows 10, работающий под управлением эмулированного M130. IMAX сообщила изданию Vice, что оцифрованный PalmPilot был разработан специально для фильма "Оппенгеймер".

«Компания IMAX Engineering разработала и изготовила эмулятор, имитирующий внешний вид PalmPilot, чтобы сделать его простым и знакомым киномеханикам IMAX», — говорится в сообщении компании.

Немного смешно видеть новый планшет, эмулирующий технологию 20-летней давности, но с точки зрения IMAX нет причин возиться с чем-то, что работает. Вместо того, чтобы создавать совершенно новую систему, которую пришлось бы изучать киномеханикам, IMAX решила просто эмулировать программное обеспечение, которое отлично работало в течение двух десятилетий. Если вам посчастливится увидеть 70-миллиметровый фильм "Оппенгеймер", подумайте о странной реализации архаичной технологии, которая делает это возможным.

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#оппенгеймер #imax #palm #программное обеспечение palm #эмулятор palmpilot
Источник: vice.com
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