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Ученые предлагают считать ядерное оружие индикатором новой геологической эпохи
Ядерные испытания, проведенные в 1950-х годах, настолько осветили отложения на дне озера в Канаде, что ученые призывают сделать их символом новой геологической эпохи: антропоцена.

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Люди сильно изменили Землю, построив города, прорыв каналы и даже создав новые острова. Но все это может оказаться удивительно кратковременным. В своем недавнем докладе ученые из Рабочей группы по антропоцену (AWG) обосновали необходимость определения новой геологической эпохи, связанной с деятельностью человека, известной как антропоцен, на основе присутствия радиоактивных изотопов ядерного оружия. Критерием перехода к эпохе, в которой Земля подчинена человеку, стало небольшое канадское озеро.

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Атом был расщеплен в первой половине XX века, но прошло несколько лет, прежде чем это открытие позволило создать достаточно мощные бомбы, чтобы оставить неизгладимый след на планете. В 50-х и 60-х годах 20 века в результате испытаний термоядерного оружия, радиоактивный элемент под названием плутоний-239 был рассеян по всей планете. Этот элемент медленно распадается на уран-235, и сигнатура этого изотопа будет обнаруживаться до тех пор, пока будет существовать земная кора.

По мнению AWG, это наиболее рациональная разделительная линия между антропоценом и предыдущей эпохой, известной как голоцен. Идея новой антропоцентричной эпохи не нова — метеоролог и лауреат Нобелевской премии Пол Крутцен сформулировал идею антропоцена 20 лет назад, но точкой отсчета для него стала промышленная революция, начало которой положил паровой двигатель Джеймса Уатта. Однако AWG отмечает, что геологические свидетельства промышленной революции за пределами Европы практически отсутствуют. Однако следы бомбардировок присутствуют повсюду.

Новое исследование AWG указывает на озеро Кроуфорд в Онтарио в качестве доказательства новой эпохи. Это небольшой водоем всего несколько сотен метров в диаметре, но его происхождение наделило его необычными свойствами. Известняковая пещера обрушилась 10 000 лет назад, оставив глубокую воронку. Эта воронка заполнилась водой, но форма береговых склонов не позволяет воде на поверхности смешиваться с придонными водами, поэтому озеро Кроуфорд является так называемым меромиктическим озером, то есть имеет на дне слои сезонных отложений.

Озеро Кроуфорд — скромный водоем, содержащий точные геологические данные за 10 000 лет.

Озеро Кроуфорд содержит точную историю геологических процессов, начиная с момента его образования, и, как вы догадались, команда обнаружила плутоний-239 в слоях, начиная примерно с 70-летнего периода испытаний ядерного оружия. AWG утверждает, что это первое постоянное свидетельство существования человека на Земле — место, где мы изменили геологическую летопись.

nullДо сих пор ведутся острые споры о том, следует ли определять новую геологическую эпоху. По мере того как мы все больше сталкиваемся с последствиями изменения климата, даже противники антропоцена, возможно, будут вынуждены признать необходимость новой системы отсчета.

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#ядерное оружие #канада #антропоцен #геологическая эпоха #озеро кроуфорд #ядерные испытания
Источник: space.com
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