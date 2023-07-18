Компания AMD не торопится выпускать видеокарты на рынок, и у нее нет никакого желания идти вровень с графиком выпуска продукции Nvidia.

У компании AMD немного странный график выхода видеокарт архитектуры RDNA 3. В декабре 2022 года она выпустила две флагманские видеокарты: RX 7900 XTX и 7900 XT, которые примерно соответствовали RTX 4080 по производительности. Затем AMD подождала шесть месяцев и выпустила бюджетную RX 7600, оставив зияющую дыру в своей новой линейке. Это полная противоположность тому, что сделала Nvidia, поскольку к настоящему времени она выпустила весь свой стек продуктов Ada Lovelace, за исключением RTX 4050 начального уровня. Все это говорит о том, что AMD еще не готова к выпуску видеокарт верхнего среднего ценового диапазона, таких как RX 7800 и 7700. По словам инсайдеров, ей просто нужно продать еще немного старых видеокарт.

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Новости о планах AMD поступили от небезызвестного автора утечек Moore's Law is Dead с Ютуба. Согласно его источникам, AMD планирует представить две новые видеокарты RDNA 3 на выставке Gamescom, которая состоится в конце августа. На выставке видеокарты будут только анонсированы, а в сентябре поступят в продажу. Предполагаемые видеокарты - это обе модели Navi 32: RX 7800 и RX 7700. Модель 7800 будет иметь 60 вычислительных блоков (CU) и 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 19,5 Гбит/с. Она будет иметь TDP 260 Ватт по сравнению с 315 Ваттами у RX 7900 XT. RX 7700 будет предлагать 54 или 48 вычислительных блоков, 12 ГБ видеопамяти со скоростью 19,5 Гбит/с и TDP 245 Вт. Обе видеокарты будут указывать в своем названии объем доступной видеопамяти, что является явным подколом в сторону Nvidia.

AMD, вероятно, представит как минимум две новые видеокарты на Gamescom, а третья, по слухам, запланирована для “скрытого” запуска.

Готовится также третья видеокарты, которая должна занять место между 7900 XT с ее 84 вычислительными блоками и 7800 с 60 CU, и это RX 7900. Сообщается, что эта таинственная видеокарта будет предлагать 70 CU и 16 ГБ видеопамяти, что сразу же вызвало споры в интернете о том, что она должна называться RX 7800 XT вместо 7900. Из-за "путаницы", которую может вызвать новый брендинг компании AMD, некоторые партнеры по производству дополнительных плат сообщили, что она выйдет без громких заявлений и в ограниченном количестве, чтобы не мешать продажам других видеокарт и не злить своих фанатов. Эта видеокарта будет собрана из неудачных кристаллов RX 7900.

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Что касается сроков, источники Moore's Law is Dead говорят, что кристалл Navi 32, который компания использует для видеокарт верхнего среднего класса, уже готов пойти в производство. Один источник сказал, что им известно, что драйверы готовы, а видеокарты были готовы к запуску в июне, но AMD хочет сначала продать все свои видеокарты Navi 21, которые относятся к моделям 6800/6900 предыдущего поколения. Причина очевидна, поскольку Radeon 7800 составит серьезную конкуренцию флагманским видеокартам RDNA 2, а у последних будет значительное преимущество в цене, поэтому и такая задержка.