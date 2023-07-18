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У компании AMD немного странный график выхода видеокарт архитектуры RDNA 3. В декабре 2022 года она выпустила две флагманские видеокарты: RX 7900 XTX и 7900 XT, которые примерно соответствовали RTX 4080 по производительности. Затем AMD подождала шесть месяцев и выпустила бюджетную RX 7600, оставив зияющую дыру в своей новой линейке. Это полная противоположность тому, что сделала Nvidia, поскольку к настоящему времени она выпустила весь свой стек продуктов Ada Lovelace, за исключением RTX 4050 начального уровня. Все это говорит о том, что AMD еще не готова к выпуску видеокарт верхнего среднего ценового диапазона, таких как RX 7800 и 7700. По словам инсайдеров, ей просто нужно продать еще немного старых видеокарт.
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Новости о планах AMD поступили от небезызвестного автора утечек Moore's Law is Dead с Ютуба. Согласно его источникам, AMD планирует представить две новые видеокарты RDNA 3 на выставке Gamescom, которая состоится в конце августа. На выставке видеокарты будут только анонсированы, а в сентябре поступят в продажу. Предполагаемые видеокарты - это обе модели Navi 32: RX 7800 и RX 7700. Модель 7800 будет иметь 60 вычислительных блоков (CU) и 16 ГБ видеопамяти GDDR6 со скоростью 19,5 Гбит/с. Она будет иметь TDP 260 Ватт по сравнению с 315 Ваттами у RX 7900 XT. RX 7700 будет предлагать 54 или 48 вычислительных блоков, 12 ГБ видеопамяти со скоростью 19,5 Гбит/с и TDP 245 Вт. Обе видеокарты будут указывать в своем названии объем доступной видеопамяти, что является явным подколом в сторону Nvidia.
Готовится также третья видеокарты, которая должна занять место между 7900 XT с ее 84 вычислительными блоками и 7800 с 60 CU, и это RX 7900. Сообщается, что эта таинственная видеокарта будет предлагать 70 CU и 16 ГБ видеопамяти, что сразу же вызвало споры в интернете о том, что она должна называться RX 7800 XT вместо 7900. Из-за "путаницы", которую может вызвать новый брендинг компании AMD, некоторые партнеры по производству дополнительных плат сообщили, что она выйдет без громких заявлений и в ограниченном количестве, чтобы не мешать продажам других видеокарт и не злить своих фанатов. Эта видеокарта будет собрана из неудачных кристаллов RX 7900.
Что касается сроков, источники Moore's Law is Dead говорят, что кристалл Navi 32, который компания использует для видеокарт верхнего среднего класса, уже готов пойти в производство. Один источник сказал, что им известно, что драйверы готовы, а видеокарты были готовы к запуску в июне, но AMD хочет сначала продать все свои видеокарты Navi 21, которые относятся к моделям 6800/6900 предыдущего поколения. Причина очевидна, поскольку Radeon 7800 составит серьезную конкуренцию флагманским видеокартам RDNA 2, а у последних будет значительное преимущество в цене, поэтому и такая задержка.