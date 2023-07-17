У производителей есть четыре года на то, чтобы изменить дизайн своих устройств в соответствии с новыми требованиями к съемным аккумуляторам.

Ожидается, что в конце этого года компания Apple выпустит первый iPhone с портом USB-C, за это можно поблагодарить Евросоюз. После постановления о том, что большая часть персональной электроники должна использовать порт USB-C, Европейский совет обратил свое внимание на аккумуляторы для смартфонов. Судя по всему, на утверждение будет вынесено новое предложение, согласно которому к 2027 году все смартфоны должны будут оснащаться съемными аккумуляторами.

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В случае его принятия Европейским советом и парламентом у производителей смартфонов будет четыре года на то, чтобы решить, как изменить свою продукцию. Согласно новым правилам, владельцы смартфонов должны иметь возможность извлекать аккумуляторы из своих телефонов без использования специальных инструментов и навыков. Все сегодняшние самые популярные телефоны требуют и того, и другого. Новые правила также относятся к другим продуктам с батареями, таким как электровелосипеды, электромобили, ноутбуки и многое другое.

Большинство смартфонов (например, Galaxy S23 выше) имеют форм-фактор плоской металлической пластины, стеклянного экрана, пластиковой задней панели и рамки из алюминия или другого материала посередине. Чтобы разобрать эти устройства, вам обычно нужно нагреть его и что-то, чем можно отделить рамку. А когда вы попадете внутрь, аккумулятор, скорее всего, будет скрыт другими компонентами и приклеен к пластине. Похоже, что по новым правилам Евросоюза ничего этого больше не надо будет делать.

Возможно, мы вернемся в эпоху защелкивающихся задних крышек, как в Galaxy S3.

Конечно, в былые времена у всех нас были телефоны со съемными батареями, но Apple в конце концов добилась своего, и все начали создавать телефоны с несъемными батареями. Преимущества для OEM-производителей очевидны: если вам не нужно беспокоиться о извлечении аккумулятора, вы можете создать более гладкий телефон с защитой от воды и пыли. Однако со временем батареи изнашиваются и, как правило, их необходимо заменять каждые несколько лет. Поскольку Евросоюз стремится сократить количество электронных отходов, правила создадут «экономику замкнутого цикла», в которой OEM-производители собирают и перерабатывают эти легко извлекаемые батареи. Потребителям также будет проще поддерживать работу телефона с помощью замены батарей, но из этого следует, что упадут продажи новых телефонов.

Технически новые правила будут применяться только в Европе, но производители смартфонов не будут утруждать себя выпуском специальных моделей для Евросоюза. Как мы увидели на примере решения Apple перейти на USB-C, Европа обладает достаточным влиянием, чтобы изменить конструкцию этих устройств. И, возможно, в ближайшие годы производителям придется многое переделывать.

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Условие, согласно которому аккумуляторы должны извлекаться без использования инструментов, может означать возврат к батарейным отсекам и защелкивающимся задним панелям, что не всегда есть хорошо. Это может сделать телефоны более громоздкими или уменьшить емкость батареи и возможно, мы увидим меньше устройств среднего класса с защитой от пыли и влаги или беспроводной зарядкой. Инженеры, вероятно, будут работать сверхурочно, чтобы придумать, как сделать складываемые устройства соответствующими новым правилам, поскольку эти устройства часто имеют более одной ячейки, соединенной вместе через шарнир. Однако многие эксперты считают, что эти изменения - достойная плата за легко заменяемый аккумулятор.