Intel оснастила свой процессор i7 еще четырьмя E-ядрами для повышения производительности в многопоточных рабочих нагрузках.

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Вчера стало известно, что Intel готовится увеличить количество ядер по крайней мере на одном из своих процессоров серии Raptor Lake Refresh — Core i7-14700K. Судя по всему, этот новый процессор уже находится в руках тестеров, так как в сеть попали свежие бенчмарки с интересными деталями. Этот процессор может оказаться хорошим выбором для апгрейда для некоторых пользователей на платформах Alder или Raptor Lake, поскольку он обеспечивает прирост до 20% производительности в многоядерных тестах. Возникает вопрос, добавила ли Intel еще несколько ядер в другие процессоры линейки, или обновление ядер коснулось только флагманской модели.

Один из пользователей Twitter, известный утечками информации об аппаратном обеспечении, опубликовал скриншот, на котором видно, как Core i7-14700K работает в нескольких бенчмарках, включая AIDA64, Cinebench и CPU-Z. Инсайдер Wxnod поделился скриншотом, но по какой-то причине замазал количество ядер. Однако, как отмечает Tom's Hardware, другой пользователь Twitter раскрыл недостающие детали, показав, что он действительно имеет 20 ядер и 28 потоков, как сообщалось ранее. Это небольшое улучшение по сравнению с Core i7-13700K, который имеет конфигурацию 8Р + 8Е ядер и 24 потока. Конфигурация 8+12 с четырьмя дополнительными эффективными ядрами на 14700K, по-видимому, повлияла на многоядерные рабочие нагрузки, как показывают прилагаемые тесты.

Для сравнения, в обзоре ресурса PCMag на процессор i7-13700K, он набрал 28 192 балла в Cinebench, а 14700K набрал 32 696 баллов, что составляет рост на 28%. Однако в отчете Tom's Hardware разница в производительности составляет всего 17,5%, поэтому результаты отдельных пользователей будут различаться. Обычно мы ожидаем подобный прирост от одной архитектуры к другой, но тот факт, что это та же самая архитектура, но с четырьмя дополнительными ядрами, является чем-то новым. В том же тесте одноядерная производительность чипов была практически одинаковой, что неудивительно. Утечка результатов тестирования также показывает улучшение производительности кэша и памяти, возможно, из-за более новых модулей памяти или материнских плат; однако подробности о том, за счет чего была достигнута разница, пока неизвестны.

Утечка также показывает, что максимальная тактовая частота чипа составляет 5,5 ГГц, что на 100 МГц больше, чем у 13700K, который достиг максимальной частоты 5,4 ГГц. Это небольшое повышение тактовой частоты, которое ожидали многие эксперты, но добавление эффективных ядер - это совсем другое дело.

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Нам придется подождать несколько месяцев, чтобы узнать, как будет выглядеть вся обновленная линейка, поскольку эти чипы ожидаются в октябре. До этого времени стоит ожидать постоянных утечек бенчмарков, чтобы понять, появится ли у AMD достойный ответ. Тем не менее, эксперты не ожидают большой активности от "красной команды". Она выпустила Ryzen 5 5600X3D для своей предыдущей платформы, но новостей о будущих процессорах AM5 пока не поступало.