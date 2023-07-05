Компания не спешила выпускать электромобили, но, возможно, она просто ждала подходящей батареи.

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Toyota время от времени претендовала на первое место среди автопроизводителей, но в настоящее время она занимает второе место по выручке после Volkswagen. Если последний отчет об электромобильных амбициях Toyota соответствует действительности, она может вскоре вернуться на первое место. Японская компания заявила о прорыве в технологии твердотельных аккумуляторов, который позволит электромобилям проезжать на сотни километров дальше и заряжаться еще быстрее.

Большинство автопроизводителей направили значительные ресурсы на производство электромобилей, но Toyota долгое время молчала. Добившись огромного успеха в начале и середине 2000-х годов благодаря модели Prius, Toyota осталась приверженной гибридным автомобилям, не считая редких малосерийных продуктов, таких как bZ4X. Компания даже распространила среди дилеров тематические брошюры, объясняющие, почему она не производит электромобили, чтобы конкурировать с Ford и Volkswagen. Компания считала, что эффективнее использовать материалы батарей для создания большего количества гибридных автомобилей, чем нескольких полностью электрических.

Теперь же Toyota готова полностью погрузиться в производство электромобилей, если новая аккумуляторная технология окажется действительно настолько эффективной. По данным The Guardian, усовершенствованные производственные технологии позволили Toyota разработать новую твердотельную батарею, которую она обещает уже несколько лет. Новая батарея предлагает множество преимуществ по сравнению с жидкостными литий-ионными элементами, используемыми во всех современных электромобилях. Теоретически она позволит транспортному средству проехать около 1200 километров, что более чем в два раза больше, чем у большинства современных электромобилей.

Необходимость часто заряжать электромобиль является одним из главных недостатков перехода на новые модели в настоящее время. Недорогие электромобили, такие как Nissan Leaf, едва проедут 320 км на одной зарядке, а при покупке премиального электромобиля, такого как Tesla Model 3 (535 км) или Ford Mustang Mach E (502 км), вы все равно не получите необходимого заряда для длительной поездки. Даже давно анонсированный Tesla Cybertruck обеспечит запас хода в 804 км только в самой топовой модели. Таким образом, электромобиль, который может проехать более 1200 км без подзарядки, будет огромным достижением.

Схема твердотельной батареи

Вы можете подумать, что несколько дополнительных сотен километров — это не так уж и много. В конце концов, большинство автомобилей с бензиновым двигателем имеют аналогичный запас хода. Разница в том, что заправочные станции есть везде, а зарядные устройства для электромобилей иногда трудно найти (особенно за пределами больших городов). В России количество зарядных устройств для электромобилей особенно невелико. Даже если вы найдете его, он может не иметь совместимой вилки с вашим электромобилем, а скорость зарядки большинства общедоступных зарядных устройств намного ниже максимальной скорости современных электромобилей. Твердотельная батарея Toyota потенциально может решить проблемы со скоростью — компания утверждает, что батарея, рассчитанная на 1200 км пробега, может полностью зарядиться всего за 10 минут.

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Мы уже слышали громкие заявления в области электромобилей, которые так и не были реализованы, но осторожный подход Toyota к электрификации своего модельного ряда выделяет ее среди других. Если даже Toyota с нетерпением ждет возможности продать вам электромобиль, то, возможно, мы находимся на переломном этапе.