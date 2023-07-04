Легендарная видеокарта 3dfx Voodoo 5 5500 AGP сохранилась до наших дней в запечатанной розничной упаковке.

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Видеокарта Voodoo 5 5500, выпущенная в конце июня 2000 года, теперь является ценным экземпляром для коллекционеров оборудования, поэтому найти ее в запечатанной коробке - большая редкость. К счастью, такой бриллиант недавно появился на eBay, но лондонский продавец решил установить фиксированную цену в 2300 фунтов стерлингов (более 2900 долларов США) вместо того, чтобы начать торги и заработать намного больше денег.

Видеокарта Voodoo 5 5500 стала последним шедевром ушедшей в небытие компании 3dfx Interactive и была самым мощным продуктом на базе чипа VSA-100 для конечных пользователей, который добрался до рынка. Спустя 23 года найти запечатанную коробку с этой железкой можно считать чудом, но такое событие произошло только благодаря пользователю eBay из Лондона, который продает новую, запечатанную в коробке видеокарту 3dfx Voodoo 5 5500 AGP, прибывшую из Японии.

Voodoo 5 5500 AGP с двумя графическими процессорами имеет фиксированную цену в 2300 фунтов стерлингов (более 2900 долларов США по сегодняшнему обменному курсу), но продавец готов отдать ее на несколько сотен меньше, если покупатель сможет забрать товар самостоятельно и оплатить ее наличными или банковским переводом.

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Если указанная выше сделка слишком велика для вашего бюджета и вы хотите получить 3dfx Voodoo 5 5500 AGP вместе с полным розничным пакетом, есть еще один вариант за менее чем 1000 долларов США, которая также продается в официальной розничной коробке. Однако эта видеокарта не запечатана и уже использовалась. Ценник составляет 925,99 долларов США, но продавец также принимает предложения и, вероятно, расстанется с картой за 800 долларов США или даже меньше. В данном случае карта находится в Алсипе, штат Иллинойс, США.