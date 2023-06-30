Это новый мировой рекорд среди немодифицированных видеокарт.

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Дерзкий оверклокер разогнал стоковую RTX 4090 почти до невероятной отметки в 4 ГГц благодаря охлаждению жидким азотом и помощи Asus. Возможно вы его знаете - это Аллен «Splave» Голиберсуч, которому предоставили ещё невыпущенную Asus ROG Matrix RTX 4090 для максимально возможного разгона. Как только дым рассеялся, он установил мировой рекорд тактовой частоты, достигнув 3,945 ГГц. Это самая высокая тактовая частота для приложений, не поддерживающих 3D, и очень близкая к заветным 4 ГГц, которые еще не смогли превзойти. Этот подвиг позволяет Nvidia добавить еще одну медаль к послужному списку RTX 4090, поскольку это теперь не только самая быстрая в мире видеокарта, но и самая разгоняемая.

«Splave» сообщил о своем достижении на Фейсбуке, и добавил, что это был нелегкий подвиг. Помимо ультра-премиальной видеокарты, которой еще нету в продаже, Голиберсуч использовал дополнительные нагревательные элементы для поддержания необходимой температуры на плате. Во-первых, для предотвращения образования конденсата на печатной плате видеокарты использовались три нагревателя Elmor Labs. Кроме того, были использованы еще три нагревателя спереди, сзади и рядом со слотом, чтобы поддерживать температуру печатной платы. Кроме того, использовалась система охлаждения Kingpin TEK-9 Icon Extreme V5 LN2.

Даже почти при 4 ГГц видеокарта оставалась холодной -34C.

По данным Tom's Hardware, эта мощное аппаратное обеспечение позволило с помощью бенчмарка GPUPi вычислить число Пи до 32 миллиардов чисел за 46,077 секунды. Splave сказал, что это новый мировой рекорд. Однако этот тест предназначен только для вычислений, а не для 3D-приложений, отсюда и сверхвысокая тактовая частота. Остается неизвестным, какие частоты могут быть достигнуты в реальном игровом тесте.

Чтобы посмотреть, чего можно добиться в реальных играх, нам не нужно далеко ходить. В прошлом месяце оверклокер разогнал RTX 4090 до 3,825 ГГц в играх с использованием жидкого азота. Самая большая разница между двумя попытками заключается в том, что игровой рекорд был достигнут на эксклюзивной версии Colorful RTX 4090 iGame LAB, которых существует всего 300 штук. Хотя ROG Matrix, несомненно, является уникальной и мощной моделью, она не может сравниться с версией Colorful в плане управления разгоном.

Вот такая хитрая конструкция использовалась при разгоне графического процессора.

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Новый рекорд Splave превзошел предыдущий в 3,825 ГГц, который был зафиксирован оверклокером с прозвищем OGS и который также использовал GPUPi для своего разгона. На данный момент еще никому не удалось достичь частоты 4 ГГц, но это уже очень близко и возможно с выходом 5000-й серии мы увидим невиданные частоты.