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Люди, которые сами собирают ПК, всегда ищут эффективные способы спрятать неэстетичные кабели, но из-за дополнительного питания видеокарты это всегда было сложно выполнить. Они, как правило, довольно заметные, а разъем питания всегда был прямо на открытом месте, прямо на той стороне видеокарты, которая обращена к боковой панели. Это делает невозможным скрыть толстые кабели, необходимые для питания графического процессора. Для решения этой проблемы производитель видеокарт Inno3D придумал эффективное решение, переместив разъем питания и спрятав его под задней панелью видеокарты. В результате, если смотреть на видеокарту сбоку, она будет выглядеть как видеокарта без разъема питания.
Компания называет свое изобретение - “скрытый кабельный менеджмент” и оно доступно только на белых версиях видеокарт компании RTX 4070, RTX 4060 Ti и предстоящей RTX 4060. В комплект также входят белые кабели-адаптеры для сохранения аккуратного внешнего вида. Новое расположение разъема питания очень похоже на то, что недавно придумала Gigabyte для одной из своих карт RTX 4090 (только оно направлено в другую сторону). Обе компании переместили разъем питания с верхнего края видеокарты в радиатор карты. Основное отличие здесь в том, что разъем Gigabyte обращен к передней части корпуса, а разъем Inno3D — к задней. Однако Inno3D сделала два шага вперед, поместив разъем под заднюю панель и повернув его лицом к задней части корпуса.
Inno3D утверждает, что вы можете легко снять "защитный колпачок" задней панели, чтобы получить доступ к 8-контактному разъему питания. Как только кабель будет подключен, задняя панель эффективно скроет его из виду, так как он будет зажат под ним. Затем его можно просунуть в крошечный зазор между печатной платой и материнской платой, а затем через отверстие в область за материнской платой. Это позволит сделать его полностью скрытым, в то время как решение Gigabyte, хотя и похожее, все же приведет к тому, что часть кабеля будет видна.
Также, как и в случае с решением от Gigabyte, эта модификация разъема питания не только помогает в организации кабелей, но и решает две другие проблемы, связанные с плавлением кабелей графических процессоров Nvidia: перегрев и изгиб. Углубление разъема на несколько сантиметров назад гарантирует, что кабелю не придется изгибаться рядом с разъемом, что теоретически может привести к выдергиванию контактов из разъема. Кроме того, кабель протянут над радиатором видеокарты, под которым находится вентилятор, нагнетающий воздух вверх, что должно сохранить кабель в прохладе.
Это должно полностью устранить любые опасения по поводу здоровья кабелей, хотя примечательно, что Inno3D использует здесь старый 8-контактный разъем, а не кабели ATX 3.0, которые ранее были вовлечены в споры о плавлении. Однако нетрудно представить, что в будущем компания применит этот дизайн для более мощных графических процессоров с разъемом 12VHPWR, таких как RTX 4080 и 4090.