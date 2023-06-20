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Во время исследования Титаника была потеряна связь с подводным аппаратом и пятью членами экипажа
Последний раз подводный аппарат подавал сигнал вблизи места крушения "Титаника" в Атлантическом океане в воскресенье утром, но с тех пор связь была потеряна.
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Спасатели разыскивают команду исследователей, которые в субботу отправились на подводном аппарате изучать разрушающийся "Титаник". Несмотря на то, что подводный аппарат до исчезновения находился вблизи затонувшего "Титаника" на дне Атлантического океана, экспедиционная компания и правительство США заявили, что связь с экипажем была потеряна и его местоположение неизвестно. 

Пятиместный подводный аппарат под названием Titan является главным достоянием компании OceanGate Expeditions (OGE). Данная компания занимается глубоководными исследованиями и специализируется на продаже «экспедиций по исследованию Титаника», в которых используется 6,5 метровый корабль из титана и углеродного волокна для исследования глубин до 4 километров. Обычно компания проводит всего несколько экспедиций на Титаник в год из-за постоянно меняющихся погодных условий в океане и огромных затрат. (Участие в экспедиции стоит 250 тысяч долларов на одного человека.) Последняя экспедиция этого года высадилась в субботу у берегов Ньюфаундленда (Канада), а возвращение участников было запланировано на четверг.

Сообщается, что OGE и Береговая охрана потеряли связь с "Титаном" в минувшее воскресенье сразу после прибытия подводного аппарата к месту затопления Титаника. Без прямого визуального наблюдения за подводным аппаратом трудно узнать текущий статус Титана или его экипажа. Профессор Алистер Грейг, эксперт по подводным лодкам из Лондона, поделился с Би-би-си несколькими возможными сценариями: Титан мог сбросить балласт, чтобы вернуться на поверхность после сбоя питания или связи, или в корпусе могла произойти опасная для жизни течь. По словам Грейга, если Титан находится глубже 200 метров, будет трудно найти судно, способное провести спасательную операцию. Место крушения Титаника находится на глубине около 3800 метров. 

Подводный аппарат "Титан" компании OceanGate Expeditions спускается к затонувшему Титанику.

Пока неясно, кто именно находится на борту Титана. Хотя семья миллиардера и известного исследователя Хэмиша Хардинга подтвердила его участие в экспедиции, о других членах экипажа ничего не известно. Дэвид Конкэннон, ветеран-исследователь Титаника, должен был присоединиться к экспедиции, но в последний момент был вынужден был отказаться от участия. Конкэннон сейчас помогает в поисково-спасательных работах.

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Инженеры говорят, что на Титане есть «система жизнеобеспечения», способная поддерживать экипаж из пяти человек в течение 96 часов, хотя механизмы, из которых состоит эта система, широкой публике не известны. В кратком заявлении OGE говорится, что они работают с несколькими государственными учреждениями над возможными вариантами спасения участников экспедиции. Правительства США и Канады используют военно-морские самолеты-разведчики с технологией подводного обнаружения, в том числе многоцелевой P8 Poseidon компании Boeing, для поиска судна сверху. По последним данным известно, что береговая охрана из Бостона возглавляет спасательную операцию, но отказалась сообщить какие-либо подробности.

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#титаник #oceangate expeditions #подводный аппарат титан
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