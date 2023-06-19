Mercedes заявляет, что собирается тестировать ChatGPT со своим автомобильным голосовым помощником в течение следующих трех месяцев.

реклама

ChatGPT уже внедрили во многие мобильные приложения и браузеры, но знаете, где не хватает генеративного ИИ? На машинах. Поэтому Microsoft и Mercedes объявили о партнерстве для тестирования интеграции ChatGPT в автомобили Mercedes. Чат-бот станет доступным в бета-версии на более чем 900 000 автомобилей.

Как и большинство производителей автомобилей премиум-класса, Mercedes потратил последние несколько лет на разработку специальных технологий для своих автомобилей. Например, у компании есть собственный голосовой помощник «Hey Mercedes», к которому будет подключаться ChatGPT. Иногда модель искусственного интеллекта компании Mercedes не понимает произнесенных слов, здесь на помощь приходит бета-версия программного обеспечения, которая будет использовать ChatGPT для интерпретации сказанного.

Microsoft и Mercedes утверждают, что использование ChatGPT с Hey Mercedes сделает систему более надежной и расширит ее возможности. Большинство голосовых помощников, включая «Hey Mercedes», ограничены в том, что они могут делать и понимать. Вы можете использовать фразу, которую человек сразу же поймет, но которая сбивает ИИ с толку. ChatGPT намного лучше понимает команды, а его понимание голосовых команд позволит водителям общаться с ИИ на всевозможные темы.

Автопроизводитель также постарался развеять опасения по поводу конфиденциальности данных при внедрении ChatGPT. Mercedes получит доступ к интеллекту модели OpenAI через службу Microsoft Azure OpenAI. Частные беседы будут загружаться в облако Mercedes-Benz Intelligent Cloud для анонимной обработки. Компания заявляет, что «внимательно следит» за потенциальными рисками, связанными с искусственным интеллектом, и будет корректировать систему по мере необходимости для дальнейшей выгоды клиентов.

Генеративный ИИ, такой как ChatGPT, известен своей склонностью к дезинформации, известной как галлюцинации. Пока никто не нашел способа предотвратить галлюцинации, так как эти модели технически ничего не знают. Они просто генерируют результаты на основе данных, которые они проглотили, и никто не знает, как именно ИИ приходит к определенному результату.

Приложение Mercedes с опцией ChatGPT.

рекомендации iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать MSI RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 -19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea RTX 3070 за 40 с началом = надо брать iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь Gigabyte RTX 4060 Ti за 40 тр в Регарде Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Mercedes не нужно будет вносить какие-либо изменения или обновления в автомобили для тестирования ChatGPT. Это хорошо, потому что почти миллион владельцев элитных автомобилей смогут пообщаться с чат-ботом без особых усилий. С прошлой недели Mercedes будет тестировать ChatGPT в течение трех месяцев. Водители смогут принять участие в тесте из приложения Mercedes или из самой машины. Просто скажите: «Привет, Мерседес, я хочу присоединиться к бета-программе». Mercedes не объяснил, что планирует делать после испытаний, но в пресс-релизе туманно говорится о том, как результаты бета-тестирования могут улучшить будущие реализации голосовых моделей с искусственным интеллектом в автомобилях Mercedes.