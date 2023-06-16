Анализ архивных данных «Кассини» выявил фосфор, самый редкий из основных биологических элементов.

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Прошло почти шесть лет с тех пор, как зонд НАСА «Кассини» совершил свое "грандиозное финальное" пикирование на Сатурн, но ученые до сих пор делают новые открытия благодаря огромному количеству данных, которые были переданы на Землю. Команда под руководством планетолога Фрэнка Постберга из Свободного университета Берлина сообщает об открытии фосфора на "водянистом" спутнике Энцеладе, что является первым подтвержденным случаем наличия этого важного биологического элемента в инопланетном водоеме.

Энцелад получил известность в эпоху полета «Кассини» благодаря потрясающим изображениям гейзеров на спутнике. Приливное воздействие Сатурна сохраняет внутреннюю поверхность луны достаточно теплой, чтобы поддерживать соленый подповерхностный океан. Эта вода просачивается через трещины на поверхности и выбрасывается в пространство вокруг Сатурна. Шлейф воды от Энцелада питает самое внешнее кольцо Сатурна (см. ниже), которое изучил «Кассини» во время своего полета с помощью анализатора космической пыли (CDA).

Кассини обнаружил многочисленные органические молекулы, в том числе аминокислоты, во время многочисленных облетов Энцелада. Но один жизненно важный компонент для жизни не был обнаружен: фосфор. За все время изучения Вселенной, фосфор оказался наименее распространенным из всех основных ингредиентов. Он образует структурную основу ДНК, и без него органическая жизнь невозможна. Поэтому обнаружение фосфора на Энцеладе очень важно.

Водяной шлейф Энцелада, образующий кольцо E вокруг Сатурна.

Немецкая команда получила доступ к архивным данным Кассини в системе планетарных данных НАСА. Кассини проанализировал больше молекул в кольце Е, чем в шлейфе, поэтому они сосредоточили свои усилия именно на этом. При повторном анализе они обнаружили явные доказательства наличия фосфатов натрия, молекул, в которых фосфор связан с кислородом, водородом и натрием. На основе этих данных сотрудники в Японии и Европе провели лабораторные эксперименты. Они определили, что подповерхностный океан спутника, вероятно, содержит молекулы водорастворимых фосфатов в концентрациях, по крайней мере, в 100 раз превышающих земные.

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Тем самым Кассини подтвердил причины, по которым ученые все больше интересуются спутниками, которые вращаются вокруг газовых гигантов. Появляется все больше свидетельств того, что многие из этих миров могут иметь подповерхностные океаны, а открытие фосфора на Энцеладе увеличивает вероятность того, что там может быть что-то живое. По мнению автора исследования, фосфора может быть достаточно, чтобы на Энцеладе зародилась и существовала жизнь. В настоящее время к спутникам Солнечной системы не направляются никакие космические корабли, но НАСА надеется запустить "Europa Clipper" в конце этого года, а JPL разрабатывает змееподобного робота, который в один прекрасный день сможет исследовать поверхность Энцелада.