Компания сбрасывает шкалу в своей схеме именования процессоров и начинает с номера 1.

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В прошлом месяце Intel подтвердила, что планирует изменить маркировку своих процессоров, начиная с нового семейства Meteor Lake 14-го поколения. Теперь компания сделала это официально, и это большая новость для фанатов Intel, поскольку это первое изменение в ее брендинге с тех пор, как она приняла название Intel Core в 2006 году. Позже в 2008 году компания добавила к бренду букву «i», но теперь она сделала существенные изменения в своем бренде.

В будущем компания будет разделять свои клиентские процессоры либо по основным категориям, либо по производительности, обозначаемой словом "Ultra" в названии бренда или его отсутствием. Нумерация останется прежней - 3/5/7/9, но без использования «i». Название поколения тоже останется, но это не будет 14, как мы ожидали, а начнется с номера один. Это означает, что мы увидим такие названия, как Intel Core Ultra 9 1009K вместо 14900K или что-то в этом роде.

Это также означает, что вместо того, чтобы просто разделять процессоры Intel на категории, называя их "i7" или "i5", эти же цифры будут просто применяться к процессорам Ultra и не-Ultra. Однако из линейки Ultra по понятным причинам будет исключена цифра 3, то есть название будет состоять только из 5, 7 и 9. Такой же брендинг будет применен и к процессорам Evo и vPro компании, и начнется с Meteor Lake.

В названии основных процессоров исчезнет слово Ultra, также будет присутствовать вариант с цифрой 9.





У нас пока нет официальных названий процессоров, чтобы увидеть окончательную последовательность, поскольку Intel еще не готова их представить. Однако теперь мы можем расшифровать недавно просочившуюся информацию о процессоре Core Ultra 5 1003H, который появился в онлайн бенчмарках. Судя по всему, это мобильный процессор верхнего ценового сегмента, так как он обозначен как "Ultra" вместе с цифрой "5" и буквой H в конце. Настольные модели будут иметь в конце букву K или ничего, что, скорее всего, означает, что они разблокированы для разгона или нет. Эксперты не уверены, что означает цифра "3" в названии, но в качестве примера можно привести что-то вроде процессора Core Ultra 7 100xK.

Intel объясняет причину изменения тем, что Meteor Lake представляет собой точку перезагрузки для компании, и в этом она права. Она наконец-то переходит от монолитного дизайна к архитектуре на основе плиток, используя техпроцесс Intel 4, ранее известный как 7-нм. Это позволит разместить на чипе четыре плитки: SoC, ввод-вывод, графический процессор и CPU; объединив плитки, сделанные Intel и TSMC. Все четыре плитки будут размещены на объединяющей базовой плитке, которая позволит им взаимодействовать с помощью технологии Intel Foveros, о которой сообщалось ещё в 2018 году. Ранее поступала информация, что эта базовая плитка называется Adamantine и будет иметь кэш L4, к которому сможет обращаться каждая плитка.

Отчасти Intel объясняет это тем, что компания хочет отказаться от последовательной нумерации, которую она использовала в течение длительного времени, поскольку Meteor Lake отличается от предыдущих поколений. Добавление 14 к брендингу, как многие ожидали, означало бы продолжение старых традиций, но с новой архитектурой. Но в будущем упаковка и компоновка кристаллов будут играть более важную роль, чем количество ядер, в отношении производительности и эффективности.

Intel представит свою технологию Foversos в Meteor Lake при переходе к плиточному дизайну.

Изменение бренда Intel теоретически должно облегчить покупателям поиски нужного процессора, поскольку ранее компания предлагала слишком много процессоров с одинаковыми брендами i3 и i5 для массового рынка и рынка начального уровня, поэтому любопытно будет увидеть фактические характеристики этих процессоров и как они будут настроены.

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До сих пор неясно, появится ли Meteor Lake для настольных компьютеров, который будет представлять что-то похожее на Core Ultra 9 100xK. Если этого не произойдет, придется подождать Raptor Lake Refresh, о котором ходили слухи ранее. Но все это пока только чьи-то домыслы, а пока ожидаем официального запуска Meteor Lake в конце этого года.