Они планируют завершить разработку полной спецификации в 2025 году, а аппаратное обеспечение появится в 2027 году.

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Некоммерческая организация PCI Special Interest Group объявила о том, что она успешно продвигается вперед в разработке спецификации PCIe 7.0, которая обещает в четыре раза увеличить пропускную способность самой современной технологии PCIe 5.0. Группа инженеров объявила о своем прогрессе на своей ежегодной конференции в Санта-Кларе на этой неделе, заявив, что версия 0.3 PCIe 7.0 теперь доступна для ее участников. Это позволит компаниям получить преимущество при разработке будущих продуктов, поддерживающих стандарт, который должен быть окончательно утвержден в 2025 году. После этого, по прогнозам, устройства PCIe 7.0 начнут появляться примерно в 2027 году.

Впервые группа заговорила о PCIe 7.0 в прошлом году, как раз когда PCIe 5.0 начал распространяться среди клиентов на платформе Alder Lake от Intel. В своем последнем заявлении группа уточнила некоторые детали зарождающейся технологии, подтвердив, что ее члены согласовали начальные спецификации. Инженеры по-прежнему нацелены на двунаправленную пропускную способность в 512 ГБ/с. Это будет в четыре раза больше, чем у текущего стандарта 5.0 - 128 ГБ/с при подключении x16. Теоретически, стандарт PCIe 6.0 удвоит этот показатель до 256 ГБ/с, как и стандарт для соединений PCI Express, который удваивается с каждой итерацией. В целом, пропускная способность, предлагаемая каждым последующим стандартом PCI Express, должна удваиваться каждые три года.

На этой таблице показано предстоящее увеличение пропускной способности в результате принятия новых стандартов.

Поскольку версия 0.3 все еще находится на ранних стадиях разработки, в объявлении группы мало подробностей. Тем не менее уже подтверждены целевые показатели пропускной способности и использование 4-уровневой импульсно-амплитудной модуляции (PAM4), а также то, что группа называет "определением параметров канала". PCIe 5.0 использует модуляцию без возврата к нулю, поэтому PAM4 сначала будет принят в версии 6.0, а затем будет использоваться в версии 7.0 и позволит удвоить скорость передачи данных по тому же количеству линий. Несмотря на то, что эта технология в конечном итоге появится на наших ПК, группа заявляет, что первоначально она будет нацелена на высокопроизводительные вычисления, облачные и квантовые вычисления, искусственный интеллект и машинное обучение, а также другие передовые приложения.

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Группа также заявляет, что, поскольку версия 0.3 теперь ратифицирована членами группы, она продолжит работу над проработкой деталей в рамках подготовки к версии 6.0, которая впервые обсуждалась в 2019 году. Поскольку PCIe 5.0 только сейчас начинает распространяться и до сих пор не используется по умолчанию на платформе Intel Raptor Lake, мы можем ожидать появления устройств PCI 6.0 через несколько лет. Архитектура Intel Meteor Lake, скорее всего, переключится на PCIe 5.0, присоединившись к AMD, сделавшей ее стандартом, что повысит популярность как твердотельных накопителей, так и поддерживающей его памяти.