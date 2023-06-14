Электромобили, оснащенные новыми твердотельными батареями Toyota, могут поступить в продажу уже в 2028 году.

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Во вторник Toyota сообщила, что работает над совершенно новыми батареями для электромобилей, предназначенными для того, чтобы водители могли проехать 1448 км и более без подзарядки. Автопроизводитель также планирует улучшить существующую технологию литий-ионных аккумуляторов, чтобы ускорить зарядку и увеличить запас хода. Это свидетельствует о том, что японская компания вложила большие средства в производство электромобилей, которые Toyota исторически пренебрегала.

Toyota представила свою технологическую дорожную карту за день до ежегодного собрания акционеров, чтобы развеять опасения по поводу своего отставания в развитии электромобилей. В настоящее время у Toyota есть только один полностью электрический автомобиль на рынке: bZ4X. Toyota не только была вынуждена отозвать этот электромобиль после того, как у bZ4X начали отваливаться колеса, но кроссоверу требовалось три часа зарядки для девятичасовой поездки, что сделало его автомобилем, на который мало кто готов потратиться. Электромобиль показал такие плохие результаты, что Toyota ожидает продать всего 10 000 единиц в этом году, разочаровав акционеров, которые хотели бы видеть, как автопроизводитель уверенно входит в электрический сектор.

Toyota bZ4X может и выглядит красиво, но продается определенно плохо.

Технологическая дорожная карта, опубликованная на этой неделе, возможно, является попыткой сохранить лицо, но, тем не менее, она заслуживает внимания. По данным Reuters, Toyota совершила «технологический прорыв», который делает твердотельные аккумуляторы более долговечными. Твердотельные батареи обладают большей энергоемкостью, чем обычные батареи с жидким электролитом (например, литий-ионные), и не так чувствительны к температуре. Кроме того, они заряжаются быстрее, что делает их идеальным решением проблем с запасом хода для водителей, если можно улучшить их стоимость и надежность в долгосрочной перспективе. Toyota утверждает, что ее прорыв проложит путь к твердотельной батарее с запасом хода в 1448 км. Вероятно, это долгосрочный проект, поскольку бренд собирается продавать автомобили, оснащенные твердотельными аккумуляторами, к 2028 году.

А пока Toyota планирует улучшить продажи электромобилей с помощью улучшенных литий-ионных аккумуляторов. К 2026 году компания надеется продемонстрировать энергоемкую батарею, способную обеспечить запас хода на одной зарядке в 1000 километров, 20-минутное время зарядки и снижение затрат до 20%. (Для сравнения, максимальная дальность пробега самой продаваемой модели Tesla Model Y составляет 450 км, а для зарядки на расстояние в 320 км на зарядном устройстве Tesla Supercharger требуется 15 минут.) По данным Reuters, это будет эксклюзивно для автомобилей «высокого сегмента рынка». Серия более дешевых литий-железо-фосфатных батарей поможет заполнить пробел в нижней части рынка с увеличением дальности хода на 20% и снижением стоимости на 40%.

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Амбиции Toyota в области аккумуляторных батарей сочетаются с усилиями сделать электромобили более аэродинамичными и простыми в производстве. Благодаря партнерству с Mitsubishi Heavy Industries, Toyota работает над снижением коэффициента аэродинамического сопротивления своих электромобилей, который играет роль в эффективности использования топлива (или, в данном случае, батареи). Компания также использует процесс литья Tesla Giga для оптимизации производства за счет сокращения количества сварных узлов.