Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Инсайдер обнаружил информацию о новом процессоре AMD Ryzen 5 5600X3D с V-Cache
Это не опечатка; AMD может выпустить новый процессор среднего класса AM4 в 2023 году.
рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-12% на 4080 - цены идут вниз несмотря на курс
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti

реклама

Похоже, что AMD готовит заманчивое предложение для владельцев своей старой платформы AM4. Как мы все знаем, компания добавила сочный кэш L3 V-Cache только в один процессор для AM4 и установила на него цену $449. Несмотря на то, что с тех пор цена снизилась, AMD, по всей видимости, готовит еще более доступный вариант для пользователей AM4, которые хотят получить V-Cache без ущерба для своего бюджета. В сети был обнаружена информация о процессоре Ryzen 5 5600X3D, то указывает на то, что компания может выпустить процессор среднего класса с V-Cache, что станет первым опытом для AMD. Если это действительно так, то он будет лучше справляться с современными и требовательными играми, чем его аналог без дополнительного кэша.

Несмотря на то, что многие эксперты считали, что AMD закончила выпуск процессоров AM4, так как сейчас активно продвигается платформа AM5, это может оказаться не так. Информация о новом процессоре была замечена известным экспертом по оборудованию @chi11eddog в Твиттере и он показал скриншот с существующим Ryzen 7 5800X3D и с новым вариантом, шестиядерным процессором V-Cache с 12 потоками. Оба процессора имеют схожие характеристики, каждый из них предлагает 96 МБ кэша L3 благодаря дополнительным 64 МБ, размещенным поверх уже имеющихся 32 МБ. Кроме того, 5600X3D всего на 100 МГц медленнее как в бусте, так и в базовом режимах: 4,4 ГГц и 3,3 ГГц соответственно.

Если AMD выпустит этот продукт на рынок, он может стать идеальным обновлением для многих пользователей, которые хотели получить V-Cache, но их отпугивала относительно высокая стоимость модернизации. Цена в 449 долларов немного завышена, но сейчас на Amazon она упала до 289 долларов. Это может означать, что AMD может установить цену на этот новый чип еще ниже, что делает его привлекательным продуктом, если он будет стоить около 199 долларов. Еще одним стимулом для людей оставаться на AM4 в настоящее время является относительно высокая цена альтернатив на базе AM5, поскольку вам придется покупать новый процессор, память и материнскую плату, что для многих слишком дорого.

Тем не менее, немного странно, что AMD возвращается к старому процессору спустя долгое время и выхода новых процессоров Zen 4 в конце 2022 года. Появление нового процессора среднего уровня на своей старой платформе может позволит остановить пользователей от перехода на Intel, поскольку Alder и Raptor Lake позволяют использовать память DDR4, что делает путь обновления менее затратным.

Ryzen 7 5800X3D с V-Cache.

рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
-30% на стиралку Бош 4 серии
Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде
-30% на Corsair Platinum 2x32Gb
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

В целом, это разумный шаг со стороны AMD, если только он появится на рынке. Процессоры V-Cache известны тем, что доминируют в некоторых играх, которые могут использовать дополнительный кэш L3. При правильной цене он может быстро стать де-факто лучшим игровым процессором среднего ценового диапазона, несмотря на возраст платформы AM4, которой уже шесть лет.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #am4 #v-cache #ryzen 5 5600x3d #процессор среднего класса
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

AMD представила 128-ядерные EPYC Bergamo с 16-ядерными CCD и Genoa-X с кэш-памятью более 1 ГБ
Энтузиаст опубликовал тесты Radeon RX 7800 XT, использовав Radeon Pro W7800 — быстрее RTX 4070
AMD Radeon Pro W7800 исполнила роль RX 7800 XT в игровых тестах — быстрее RX 6900 XT
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин раскрыл детали возвращения ЧВК «Вагнер» в СВО и рассказал о том, кто такой Бибер
8
Украинские танкисты бросили исправные немецкие ОБТ Leopard 2A6 [Видео]
48
В Киеве недовольны результатами, которые показали танки Leopard 2
31
Очередной части трансформеров удалось лишить Человека-паука позиции лидера кинопроката
+
Конгрессмен США требует уволить главу SEC
3
США планируют поставки снарядов с обедненным ураном в Украину
3
Бойцы ВСУ бросили два рабочих Bradley и почти целый Leopard 2 на Запорожском направлении
8
Leopard 2 горят и выходят из строя быстрее советских танков, а в обслуживании намного сложнее
5
Bloomberg усомнился, что Турция одобрит заявку Швеции на вступление в НАТО
+
США хотят добавить в Совбез ООН ещё шесть постоянных членов — СМИ
3
Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» больше не будут работать в Украине
3
Российским войскам удалось затрофеить танки Leopard 2 и БМП Bradley
6
Intel может оказаться одним из якорных инвесторов по итогам IPO компании Arm
+
Путин рассказал о потерях в ходе отражения наступления ВСУ
4
Биржа Binance исключит ряд торговых пар
+
Уралвагонзавод отправил на СВО новую партию танков Т-90М Прорыв
5
Видео: 10 минут геймплея перспективного боевика Star Wars Outlaws
+
Германия отказывается подтверждать потери танков Leopard 2 Украиной
11
Подразделения 127-й дивизии провели контратаку и выбили ВСУ из ранее оставленной Макаровки
1
AMD анонсировала настольные процессоры Ryzen PRO 7000 мощностью 65 Вт
1

Популярные статьи

Самая бюджетная игровая сборка лета 2023 года за 35 000 рублей на AMD Ryzen 5 5600G
12
Google Pixel 8 и Pixel 8 Pro: все, что мы знаем о новых флагманах
3
Как скачать, установить и грамотно настроить Windows 10 LTSC для игрового компьютера в 2023 году
10
Обзор российского Linux дистрибутива Red OS
18
"Форсаж Х": сказ, как Торетто Аквамену зубы выбил
14
Япония наращивает производство ракет в попытке сдержать гиперзвуковую угрозу Китая и КНДР
1
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
115
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
19
Как купить игровой процессор на 6 лет, и почему Core i9-13900KF хуже Ryzen 9 7950Х
5
Экс-сотрудник Пентагона рассказал о стратегии России на поле боя и серьезных потерях в рядах ВСУ
+

Сейчас обсуждают

sop18
18:39
А потому, что были и бумаги и этикетки, всё что нужно.
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Aaa
18:39
а почему ты так думаешь?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
sop18
18:38
А хрен знает как. Бирки давно выбросил. Но куртка, например, осенняя сделана точно в Рязани.) Думаешь я бирки от брендов коллекционирую ?)))
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Aaa
18:35
а называется то как
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
sop18
18:35
Производитель российский. Не перемаркировка из Китая. Если что. Ссылки прекрасно гуглятся. Было бы желание.
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Aaa
18:34
кто производитель? ссылку дашь?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
sop18
18:34
И куртки летнюю и осеннюю и ботинки и все сделаны в России. Ужас для либерала.)))
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Aaa
18:33
что ты покупал?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
sop18
18:33
А такую, что производят наши и куртки и ботинки и всё прочее. Лично сам покупал недавно. Так что брехня полная
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Aaa
18:32
какую сказку?
По словам Путина Россия может выйти из зерновой сделки и бесплатно передавать зерно бедным странам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем