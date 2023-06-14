Это не опечатка; AMD может выпустить новый процессор среднего класса AM4 в 2023 году.

реклама

Похоже, что AMD готовит заманчивое предложение для владельцев своей старой платформы AM4. Как мы все знаем, компания добавила сочный кэш L3 V-Cache только в один процессор для AM4 и установила на него цену $449. Несмотря на то, что с тех пор цена снизилась, AMD, по всей видимости, готовит еще более доступный вариант для пользователей AM4, которые хотят получить V-Cache без ущерба для своего бюджета. В сети был обнаружена информация о процессоре Ryzen 5 5600X3D, то указывает на то, что компания может выпустить процессор среднего класса с V-Cache, что станет первым опытом для AMD. Если это действительно так, то он будет лучше справляться с современными и требовательными играми, чем его аналог без дополнительного кэша.

Несмотря на то, что многие эксперты считали, что AMD закончила выпуск процессоров AM4, так как сейчас активно продвигается платформа AM5, это может оказаться не так. Информация о новом процессоре была замечена известным экспертом по оборудованию @chi11eddog в Твиттере и он показал скриншот с существующим Ryzen 7 5800X3D и с новым вариантом, шестиядерным процессором V-Cache с 12 потоками. Оба процессора имеют схожие характеристики, каждый из них предлагает 96 МБ кэша L3 благодаря дополнительным 64 МБ, размещенным поверх уже имеющихся 32 МБ. Кроме того, 5600X3D всего на 100 МГц медленнее как в бусте, так и в базовом режимах: 4,4 ГГц и 3,3 ГГц соответственно.

Если AMD выпустит этот продукт на рынок, он может стать идеальным обновлением для многих пользователей, которые хотели получить V-Cache, но их отпугивала относительно высокая стоимость модернизации. Цена в 449 долларов немного завышена, но сейчас на Amazon она упала до 289 долларов. Это может означать, что AMD может установить цену на этот новый чип еще ниже, что делает его привлекательным продуктом, если он будет стоить около 199 долларов. Еще одним стимулом для людей оставаться на AM4 в настоящее время является относительно высокая цена альтернатив на базе AM5, поскольку вам придется покупать новый процессор, память и материнскую плату, что для многих слишком дорого.

Тем не менее, немного странно, что AMD возвращается к старому процессору спустя долгое время и выхода новых процессоров Zen 4 в конце 2022 года. Появление нового процессора среднего уровня на своей старой платформе может позволит остановить пользователей от перехода на Intel, поскольку Alder и Raptor Lake позволяют использовать память DDR4, что делает путь обновления менее затратным.

Ryzen 7 5800X3D с V-Cache.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

В целом, это разумный шаг со стороны AMD, если только он появится на рынке. Процессоры V-Cache известны тем, что доминируют в некоторых играх, которые могут использовать дополнительный кэш L3. При правильной цене он может быстро стать де-факто лучшим игровым процессором среднего ценового диапазона, несмотря на возраст платформы AM4, которой уже шесть лет.