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Стоимость видеопамяти GDDR6 упала до самого низкого уровня - 8 ГБ теперь стоит 24 доллара
Текущие цены на VRAM являются самыми низкими в истории.
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AMD и Nvidia обвиняют в том, что они не предоставляют геймерам достаточного количества драгоценного ресурса - видеопамяти. Хотя AMD обычно более щедра в этом отношении, чем Nvidia, обе компании совсем недавно выпустили видеокарты среднего уровня только с 8 ГБ видеопамяти, и обе видеокарты были плохо приняты. Но есть и приятные новости для геймеров, потому что новый отчет показывает, что память GDDR6 для графических процессоров достигла самой низкой цены в истории: 8 ГБ стоит всего 25 долларов на спотовом рынке. Это резкое снижение по сравнению с прошлым годом, что указывает на то, что указывает на возможное достижение дна.

В целом, по данным 3Dcenter, цена модуля на 1 Гб упала с примерно 13 долларов в феврале 2022 года до около 3 долларов. Если посчитать, то восемь раз по $3 получается $24, хотя добавление 8 Гб к видеокарте также связано с производственными и другими вспомогательными расходами. Однако для реального примера фактической цены для потребителей нам не нужно заглядывать слишком далеко. Nvidia уже анонсировала версии своей RTX 4060 Ti на 8 ГБ и 16 ГБ с разницей в цене в 100 долларов. Вероятно, Nvidia следовало снизить эту цену до 50 долларов, но тогда никто не стал бы покупать 8-гигабайтную версию, так что она как бы загнала себя в угол.

Цены на спотовом рынке на GDDR6 за последний год резко снизились. 3DCenter

Текущие цены на GDDR6, по-видимому, отражают слабый спрос на видеокарты, поскольку геймеры используют более старые видеокарты из-за высоких цен от Nvidia. Появилась только одна доступная новая видеокарта от AMD, хотя и всего с 8 ГБ памяти. Смерть крипто-майнинга, безусловно, тоже играет здесь свою роль, и недавняя череда глючных AAA-игр для ПК, вероятно, тоже не помогают ситуации. В целом, похоже, что в производители видеокарт теперь могут позволить себе память GDDR6, как никогда раньше. Тем не менее, многое зависит от того, сколько памяти жадный производитель готов предлагать на конкретном уровне видеокарт.

Геймер пришел к производителю видеокарты.

Важно понимать, что это спотовые цены, недоступные крупным компаниям, таким как Asus, Gigabyte и им подобным, поскольку они договариваются о цене памяти через контракт. Спотовый рынок позволяет небольшим компаниям покупать память на открытом рынке. В отличие от них, крупные компании традиционно привязаны к ценам, которые они согласовывают при выпуске новой линейки видеокарт. Компании также не могут волей-неволей решить добавить больше видеопамяти к видеокарте, поскольку для этого потребуется разработка аппаратного и программного обеспечения.

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В любом случае, учитывая, насколько дешевая теперь видеопамять, обидно, что мы до сих пор видим видеокарты с 8 Гб памяти по цене 400 долларов, как RTX 4060 Ti. Хотя это оставляет AMD широкие возможности для выхода видеокарт с памятью 12 и 16 ГБ по доступным ценам, компания пока не спешит этого делать.

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#amd #nvidia #gddr6 #видеопамять #vram
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