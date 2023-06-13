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AMD и Nvidia обвиняют в том, что они не предоставляют геймерам достаточного количества драгоценного ресурса - видеопамяти. Хотя AMD обычно более щедра в этом отношении, чем Nvidia, обе компании совсем недавно выпустили видеокарты среднего уровня только с 8 ГБ видеопамяти, и обе видеокарты были плохо приняты. Но есть и приятные новости для геймеров, потому что новый отчет показывает, что память GDDR6 для графических процессоров достигла самой низкой цены в истории: 8 ГБ стоит всего 25 долларов на спотовом рынке. Это резкое снижение по сравнению с прошлым годом, что указывает на то, что указывает на возможное достижение дна.
В целом, по данным 3Dcenter, цена модуля на 1 Гб упала с примерно 13 долларов в феврале 2022 года до около 3 долларов. Если посчитать, то восемь раз по $3 получается $24, хотя добавление 8 Гб к видеокарте также связано с производственными и другими вспомогательными расходами. Однако для реального примера фактической цены для потребителей нам не нужно заглядывать слишком далеко. Nvidia уже анонсировала версии своей RTX 4060 Ti на 8 ГБ и 16 ГБ с разницей в цене в 100 долларов. Вероятно, Nvidia следовало снизить эту цену до 50 долларов, но тогда никто не стал бы покупать 8-гигабайтную версию, так что она как бы загнала себя в угол.
Текущие цены на GDDR6, по-видимому, отражают слабый спрос на видеокарты, поскольку геймеры используют более старые видеокарты из-за высоких цен от Nvidia. Появилась только одна доступная новая видеокарта от AMD, хотя и всего с 8 ГБ памяти. Смерть крипто-майнинга, безусловно, тоже играет здесь свою роль, и недавняя череда глючных AAA-игр для ПК, вероятно, тоже не помогают ситуации. В целом, похоже, что в производители видеокарт теперь могут позволить себе память GDDR6, как никогда раньше. Тем не менее, многое зависит от того, сколько памяти жадный производитель готов предлагать на конкретном уровне видеокарт.
Важно понимать, что это спотовые цены, недоступные крупным компаниям, таким как Asus, Gigabyte и им подобным, поскольку они договариваются о цене памяти через контракт. Спотовый рынок позволяет небольшим компаниям покупать память на открытом рынке. В отличие от них, крупные компании традиционно привязаны к ценам, которые они согласовывают при выпуске новой линейки видеокарт. Компании также не могут волей-неволей решить добавить больше видеопамяти к видеокарте, поскольку для этого потребуется разработка аппаратного и программного обеспечения.
В любом случае, учитывая, насколько дешевая теперь видеопамять, обидно, что мы до сих пор видим видеокарты с 8 Гб памяти по цене 400 долларов, как RTX 4060 Ti. Хотя это оставляет AMD широкие возможности для выхода видеокарт с памятью 12 и 16 ГБ по доступным ценам, компания пока не спешит этого делать.